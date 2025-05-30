Лояльність Трампу: у США кандидати на держслужбу писатимуть есе про свої "улюблені" укази

У Сполучених Штатах Америки використовуватимуть укази президента Дональда Трампа під час відбору кандидатів на державну службу. Люди писатимуть есе, у яких повинні розповісти про "найкращі укази", підписані новим главою Білого дому, розповіли журналісти.

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Про перевірку на лояльність за допомогою указів Трампа написало агентство Bloomberg.

Журналісти агентства вивчили службову записку відділу Управління персоналом. У документі описано алгоритм відбору кандидатів на посади у федеральних органах влади. Ідеться про правила, відповідно до яких беруть на роботу медичну сестру, пожежника і чиновника у міністерство. З'ясувалось, що люди повинні написати есе з відповіддю на чотири питання. Одне з нових питань, внесених новою владою, — опис найкращих указів Дональда Трампа. Агентство написало, що таким способом планують брати на роботу лише лояльних до президента людей. Зауважується, що раніше такого типу питання ставили лише претендентам на політичні посади, а не, умовно, медсестрам.

"Питання про те, як претендент на роботу просуватиме виконавчі укази чи політичні ініціативи президента, схоже на питання, яке ставлять кандидатам на керівні політичні посади як тест на лояльність", — ідеться у статті.

У питанні, яке викликало зауваження журналістів, у людей просять озвучити "один або два відповідні виконавчі укази чи політичні ініціативи", які є для них найбільш важливими. Такі вимоги не сподобались очільнику позапартійної групи з покращення федеральної робочої сили, демократу та адвокату Максу Стієру (Max Stier), розповіло Bloomberg. На думку адвоката, таким способом відбирають лояльних до Трампа людей і це є тиском.

"Ми спостерігаємо величезні зусилля, спрямовані на залякування робочої сили та, відверто кажучи, забезпечення лояльності до чинного президента понад усе", — навело агентство слова Стієра.

Агентство Bloomberg надало посилання на документ про есе з перевіркою на лояльність. У документі вказано, що Трамп просив зробити наймання працівників більш ефективним задля того, щоб вони "служили нації", допомагали "досягати американської величі" і щоб залучити таланти, необхідні для ефективного обслуговування громадян".

Укази Трампа — документ про наймання на роботу у федеральний уряд США Фото: Скриншот

Укази Трампа — деталі

Зазначимо, починаючи з 20 січня, з дня інавгурації, з'явилось кілька десятків указів Дональда Трампа, які стосуються внутрішньої та зовнішньої політики. Наприклад, один з найперших стосувався рішення про відправлення мільйонів нелегальних мігрантів за межі США. Згодом з'явився указ про підняття мит для країн планети на 10–35%. Крім того, Трамп погодився закрити агентство USAID, яке, зокрема, допомагало Україні впоратись з ударами РФ по енергетиці та підтримувало здоров'я людей з ВІЛ.

Нагадуємо, 29 травня західні медіа анонсували звільнення мільярдера Ілона Маска з Департаменту ефективності та розповіли, який указ Трампа йому не сподобався.