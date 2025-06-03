Мог быть заговорщиком с тремя украинцами: в деле о поджоге дома Стармера задержали четвертого подозреваемого

В деле о поджоге дома британского премьер-министра Кира Стармера арестовали уже четвертого подозреваемого: 48-летнего мужчину задержали в аэропорту Станстед, выдвинув подозрение о сговоре, в который он мог вступить с тремя другими подозреваемыми. Следствие выяснило, что предыдущие трое задержанных — украинцы.

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О задержании уже четвертого подозреваемого по делу сообщили на сайте полиции 2 июня.

Мужчину задержали в понедельник, 2 июня, на территории аэропорта Станстед. Сначала британские правоохранители остановили его в соответствии с разделом 7 законодательства по борьбе с терроризмом 2000 года. После этого ему предъявили подозрение об участии в заговоре ради поджога с целью создать угрозу жизни человека.

"Мужчину доставили в полицейский участок Лондона, где он сейчас находится под стражей", — говорится в сообщении полиции.

Сейчас британские правоохранители не разглашают имени и национальности четвертого подозреваемого по делу о поджоге дома Стармера. Однако, стоит отметить, что предыдущие трое задержанных оказались украинцами.

Речь идет о трех мужчинах в возрасте от 21 до 34 лет:

21-летний Роман Лавринович, гражданин Украины;

26-летний Станислав Карпюк — гражданин Румынии украинского происхождения;

34-летний Петр Починок, гражданин Украины.

Перечисленных трех задержанных взяли под стражу до следующего слушания по делу, которое должно состояться 6 июня в Олд-Бейле.

Стоит отметить, что, поскольку все пожары связаны с известной публичной личностью, расследование по делу о поджоге дома Стармера осуществляют офицеры Контртеррористического командования столичной полиции.

Поджог дома Стармера: что известно о задержанных

Первого подозреваемого по делу о поджоге дома Стармера полиция задержала 16 мая: 21-летнего Романа Лавриновича обвинили в пожаре и еще нескольких инцидентах, каждый из которых также причастен к имени британского премьер-министра.

18 мая издание The Telegraph сообщило, что полиция задержала второго подозреваемого по делу: им оказался 26-летний Станислав Карпюк, гражданин Румынии украинского происхождения.

О задержании третьего подозреваемого стало известно 21 мая.

Напомним, что 17 мая состоялся суд над 21-летним Романом Лавриновичем: отец парня рассказал, что ничто не предвещало беды перед инцидентом.

О самом поджоге дома Стармера стало известно 13 мая: сообщалось, что в его дом неизвестные бросили "коктейль Молотова".