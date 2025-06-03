Міг бути змовником з трьома українцями: у справі про підпал будинку Стармера затримали четвертого підозрюваного

У справі про підпал будинку британського прем'єр-міністра Кіра Стармера арештували вже четвертого підозрюваного: 48-річного чоловіка затримали в аеропорту Станстед, висунувши підозру про змову, в яку він міг вступити з трьома іншими підозрюваними. Слідство з'ясувало, що попередні троє затриманих — українці.

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Про затримання вже четвертого підозрюваного у справі повідомили на сайті поліції 2 червня.

Чоловіка затримали у понеділок, 2 червня, на території аеропорту Станстед. Спершу британські правоохоронці зупинили його відповідно до розділу 7 законодавства щодо боротьби з тероризмом 2000 року. Після цього йому висунули підозру про участь у змові заради підпалу з метою створити загрозу життю людини.

"Чоловіка доставили до поліцейської дільниці Лондона, де він наразі перебуває під вартою", — йдеться у повідомленні поліції.

Наразі британські правоохоронці не розголошують імені та національності четвертого підозрюваного у справі про підпал будинку Стармера. Однак, варто зазначити, що попередні троє затриманих виявилися українцями.

Йдеться про трьох чоловіків віком від 21 до 34 років:

21-річний Роман Лавринович, громадянин України;

26-річний Станіслав Карпюк — громадянин Румунії українського походження;

34-річний Петро Починок, громадянин України.

Перелічених трьох затриманих взяли під варту до наступного слухання у справі, що має відбутися 6 червня в Олд-Бейлі.

Варто зазначити, що, оскільки всі пожежі пов'язані з відомою публічною особою, розслідування у справі про підпал будинку Стармера здійснюють офіцери Контртерористичного командування столичної поліції.

Підпал будинку Стармера: що відомо про затриманих

Першого підозрюваного у справі про підпал будинку Стармера поліція затримала 16 травня: 21-річного Романа Лавриновича звинуватили у пожежі та ще кількох інцидентах, кожен з яких також причетний до імені британського прем'єр-міністра.

18 травня видання The Telegraph повідомило, що поліція затримала другого підозрюваного у справі: ним виявився 26-річний Станіслав Карпюк, громадянин Румунії українського походження.

Про затримання третього підозрюваного стало відомо 21 травня.

Нагадаємо, що 17 травня відбувся суд над 21-річним Романом Лавриновичем: батько хлопця розповів, що ніщо не віщувало біди перед інцидентом.

Про сам підпал будинку Стармера стало відомо 13 травня: повідомлялося, що в його дім невідомі кинули "коктейль Молотова".