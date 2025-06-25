"Они молодцы": Трамп объявил о конце войны между Ираном и Израилем

Президент США Дональд Трамп сравнил бомбардировку США трех иранских ядерных объектов в Иране с атомными бомбами, которые Америка сбросила на Японию, чтобы закончить Вторую мировую войну.

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Выступая на пресс-конференции в полях саммита НАТО в Гааге, Дональд Трамп подчеркнул, что этот удар положил конец войне между Израилем и Ираном, пишет CNN.

"Я не хочу приводить в пример Хиросиму, я не хочу приводить в пример Нагасаки, но это было по сути то же самое, что положило конец той войне. Если бы мы не убрали это, они бы сражались прямо сейчас", – заверил журналистов глава Белого дома.

О соглашении о прекращении огня

Трамп похвалил прекращение огня, о котором договорились две ближневосточные страны, назвав его "очень равноправным соглашением":

"Они оба сказали: "Достаточно". У нас была колоссальная победа, колоссальный удар. Израиль сильно пострадал, особенно в последние пару дней. Израиль сильно пострадал. Эти баллистические ракеты, господи, они уничтожили много зданий. И они молодцы. Биби Нетаньяху должен очень гордиться собой".

О торговле нефтью Ирана с Китаем

Во время брифинга американский президент также заявил, что Ирану понадобятся нефтяные деньги. По его словам, он не возражает против покупки Китаем их нефти. Эти слова прозвучали после того, как представители СМИ поинтересовались у него, положит ли разрешение Китаю покупать иранскую нефть — как он сказал, он хотел бы видеть — конец кампании его администрации по "максимальному давлению" на Иран.

"Они занимаются нефтяным бизнесом. Я имею в виду, что я мог бы остановить это, если бы захотел — продать Китаю нефть сам. Я не хочу этого делать. Им понадобятся деньги, чтобы вернуть страну в форму. Мы хотим, чтобы это произошло. Если они собираются продавать нефть, они будут продавать нефть. Мы не забираем нефть", — заверил Трамп.

Как пишет Reuters, по пути на саммит НАТО он опубликовал на Truth Social сообщение, в котором говорилось, что теперь Китай может продолжать закупать нефть у Ирана.

"Надеюсь, они также будут закупать много нефти у США. Для меня было большой честью сделать это!"

Позднее во вторник высокопоставленный чиновник Белого дома пояснил, что пост президента не был объявлением о смягчении санкций.

"Президент просто привлек внимание к тому факту, что из-за его решительных действий по уничтожению ядерных объектов Ирана и посредничеству в прекращении огня между Израилем и Ираном Ормузский пролив не будет затронут, что было бы разрушительно для Китая… Президент продолжает призывать Китай и все страны импортировать нашу современную нефть, а не импортировать иранскую нефть в нарушение санкций США", — сказал информатор.

О встрече США и Ирана

Общаясь со СМИ на саммите НАТО Трамп анонсировал встречу США и Ирана для обсуждения потенциального ядерного соглашения.

"Мы поговорим с ними на следующей неделе, с Ираном. Мы можем подписать соглашение, я не знаю. Лично я не думаю, что это так уж необходимо. Я имею в виду, что у них была война, они воевали, а теперь они возвращаются в свой мир. Мне все равно, есть у меня соглашение или нет".

Трамп добавил, что его администрация будет просить о тех же обязательствах, которые она добивалась на переговорах с Ираном до недавнего обострения напряженности на Ближнем Востоке.

Об окончательном решении вопроса с ядерным потенциалом Ирана

Трамп также в очередной раз заверил, что ядерный потенциал Ирана уничтожен и отброшен на десятилетия назад, несмотря на данные разведки, которая не так оптимистична в своих выводах.

Первоначальные оценки показали, что ущерб иранскому ядерному объекту, пораженному американскими бомбардировщиками, "может быть ограниченным". Трамп заявил, что США с тех пор "собрала дополнительные разведданные" и поговорила с людьми, которые "видели объект".

"Объект уничтожен, и мы думаем, что все ядерное находится там", — заверил президент.

Ранее Фокус писал, что Дональд Трамп рассчитывает на сделку с Путиным в вопросе окончания войны России против Украины. Мы также сообщали, о чем Трамп говорил с Зеленским во время встречи на самите НАТО.