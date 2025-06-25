"Вони молодці": Трамп оголосив про кінець війни між Іраном та Ізраїлем

Президент США Дональд Трамп порівняв бомбардування США трьох іранських ядерних об'єктів в Ірані з атомними бомбами, які Америка скинула на Японію, щоб закінчити Другу світову війну.

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Виступаючи на пресконференції на полях саміту НАТО в Гаазі, Дональд Трамп наголосив, що цей удар поклав край війні між Ізраїлем та Іраном, пише CNN.

"Я не хочу наводити як приклад Хіросіму, я не хочу наводити як приклад Нагасакі, але це було по суті те ж, що поклало кінець тій війні. Якби ми не прибрали це, вони б билися просто зараз", — запевнив журналістів глава Білого дому.

Про угоду щодо припинення вогню

Трамп похвалив припинення вогню, про яке домовилися дві близькосхідні країни, назвавши його "дуже рівноправною угодою":

"Вони обидва сказали: "Досить". У нас була колосальна перемога, колосальний удар. Ізраїль сильно постраждав, особливо в останні кілька днів. Ізраїль сильно постраждав. Ці балістичні ракети, господи, вони знищили багато будівель. І вони молодці. Бібі Нетаньягу має дуже пишатися собою".

Про торгівлю нафтою Ірану з Китаєм

Під час брифінгу американський президент також заявив, що Ірану знадобляться нафтові гроші. За його словами, він не заперечує проти купівлі Китаєм їхньої нафти. Ці слова прозвучали після того, як представники ЗМІ поцікавилися в нього, чи покладе дозвіл Китаю купувати іранську нафту — як він сказав, він хотів би бачити — кінець кампанії його адміністрації з "максимального тиску" на Іран.

"Вони займаються нафтовим бізнесом. Я маю на увазі, що я міг би зупинити це, якби захотів — продати Китаю нафту сам. Я не хочу цього робити. Їм знадобляться гроші, щоб повернути країну у форму. Ми хочемо, щоб це сталося. Якщо вони збираються продавати нафту, вони будуть продавати нафту. Ми не забираємо нафту", — запевнив Трамп.

Як пише Reuters, дорогою на саміт НАТО він опублікував на Truth Social допис, у якому йшлося про те, що тепер Китай може й надалі закуповувати нафту в Ірану.

"Сподіваюся, вони також будуть закуповувати багато нафти у США. Для мене було великою честю зробити це!"

Пізніше у вівторок високопоставлений чиновник Білого дому пояснив, що пост президента не був оголошенням про пом'якшення санкцій.

"Президент просто привернув увагу до того факту, що через його рішучі дії зі знищення ядерних об'єктів Ірану і посередництва в припиненні вогню між Ізраїлем та Іраном Ормузької протоки не торкнеться, що було б руйнівним для Китаю... Президент продовжує закликати Китай і всі країни імпортувати нашу сучасну нафту, а не імпортувати іранську нафту, порушуючи санкції США", — сказав інформатор.

Про зустріч США та Ірану

Спілкуючись зі ЗМІ на саміті НАТО, Трамп анонсував зустріч США та Ірану для обговорення потенційної ядерної угоди.

"Ми поговоримо з ними наступного тижня, з Іраном. Ми можемо підписати угоду, я не знаю. Особисто я не думаю, що це так вже необхідно. Я маю на увазі, що у них була війна, вони воювали, а тепер вони повертаються у свій світ. Мені всеодно, є в мене угода чи ні".

Трамп додав, що його адміністрація проситиме про ті самі зобов'язання, яких вона домагалася на переговорах з Іраном до нещодавнього загострення напруженості на Близькому Сході.

Про остаточне вирішення питання з ядерним потенціалом Ірану

Трамп також укотре запевнив, що ядерний потенціал Ірану знищений і відкинутий на десятиліття назад, незважаючи на дані розвідки, яка не така оптимістична у своїх висновках.

Початкові оцінки показали, що шкода іранському ядерному об'єкту, ураженому американськими бомбардувальниками, "може бути обмеженою". Трамп заявив, що США відтоді "зібрали додаткові розвіддані" і поговорили з людьми, які "бачили об'єкт".

"Об'єкт знищено, і ми думаємо, що все ядерне знаходиться там", — запевнив президент.

Раніше Фокус писав, що Дональд Трамп розраховує на угоду з Путіним у питанні закінчення війни Росії проти України. Ми також повідомляли, про що Трамп говорив із Зеленським під час зустрічі на саміті НАТО.