Модель получила "визу Эйнштейна": в Конгрессе США заподозрили Меланию Трамп в незаконной иммиграции

Представительница Демократической партии США Жасмин Крокетт заявила, что жена президента Дональда Трампа получила американскую визу безосновательно. Выданная Мелании в 2001 году виза категории EB-1 обычно предоставляется за выдающиеся достижения.

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Крокетт подняла иммиграционную историю первой леди во время слушаний в Судебном комитете Палаты представителей. Журнал Newsweek пишет, что выданная Мелании виза EB-1 предназначена для лиц с "устойчивым национальным или международным признанием".

Крокетт вспомнила о визе Мелании Трамп, обвинив Республиканскую партию в двойных стандартах. По словам конгрессвумен, республиканцы преследуют иммигрантов, и в то же время закрывают глаза на сомнительные иммиграционные пути близких к президенту лиц.

"Почему мы не говорим о честности, когда речь идет о визах семьи президента?" — спросила Жасмин.

Мелания Трамп имеет "визу Эйнштейна"

Она отметила, что полученная Меланией виза EB-1, известная также как "виза Эйнштейна", выдается лауреатам Нобелевской или Пулитцеровской премии, олимпийским медалистам и другим выдающимся личностям в области науки, искусства, образования, бизнеса или спорта.

"В прошлый раз, когда я проверял, первая леди не имела ни одной из этих наград", — сказала Крокетт.

Конгрессвумен отметила, что в модельной карьере Мелания не достигла уровня, который бы соответствовал "визе Эйнштейна".

"Мелания, первая леди, модель — и когда я говорю модель, я не имею в виду уровень Тайры Бэнкс, Синди Кроуфорд или Наоми Кэмпбелл — подала заявку и получила визу EB1", — сказала политик.

В завершение своей речи Крокетт иронично добавила, что "не нужно быть Эйнштейном, чтобы понять, что математика здесь не логична".

Что известно о Мелании Трамп

Мелания Трамп — третья жена президента США Дональда Трампа. Она была первой леди США также и при первом президентском сроке своего мужа с 2017 до 2021 года. У пары есть сын Бэррон.

Дональд и Мелания Трамп на инаугурационном балу 20 января 2025 года Фото: instagram.com/nyfashion_blog/

Мелания приехала в США из Словении в 1996 году по рабочей визе H1B, чтобы работать моделью в Нью-Йорке. Американское гражданство жена Трампа получила в 2006 году, вскоре после рождения сына.

Напомним, в Белом доме 17 июня прокомментировали слухи о разводе Дональда Трампа с Меланией. Подозрения вызвало длительное отсутствие первой леди в публичном пространстве и тот факт, что с момента возвращения Трампа на президентский пост она провела в Белом доме меньше, чем 4 недели.

27 мая СМИ писали, что семья Трампа стала богаче на 2 млрд долларов за 125 дней его второго президентского срока.

В феврале конгрессмен Жасмин Крокетт раскритиковала президента Дональда Трампа за "дружбу" с президентом РФ Владимиром Путиным.