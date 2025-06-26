Модель отримала "візу Ейнштейна": в Конгресі США запідозрили Меланію Трамп у незаконній імміграції

Представниця Демократичної партії США Жасмін Крокетт заявила, що дружина президента Дональда Трампа отримала американську візу безпідставно. Видана Меланії у 2001 році віза категорії EB-1 зазвичай надається за видатні досягнення.

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Крокетт підняла імміграційну історію першої леді під час слухань у Судовому комітеті Палати представників. Журнал Newsweek пише, що видана Меланії віза EB-1 призначена для осіб зі "стійким національним або міжнародним визнанням".

Крокетт згадала про візу Меланії Трамп, звинувативши Республіканську партію в подвійних стандартах. За словами конгресвумен, республіканці переслідують іммігрантів, і водночас закривають очі на сумнівні імміграційні шляхи близьких до президента осіб.

"Чому ми не говоримо про чесність, коли йдеться про візи родини президента?" — запитала Жасмін.

Меланія Трамп має "візу Ейнштейна"

Вона зазначила, що отримана Меланією віза EB-1, відома також як "віза Ейнштейна", видається лауреатам Нобелівської чи Пулітцерівської премії, олімпійським медалістам та інших видатним особистостям в галузях науки, мистецтва, освіти, бізнесу чи спорту.

"Минулого разу, коли я перевіряв, перша леді не мала жодної з цих нагород", — сказала Крокетт.

Конгресвумен зазначила, що в модельній кар'єрі Меланія не досягла рівня, який би відповідав "візі Ейнштейна".

"Меланія, перша леді, модель — і коли я кажу модель, я не маю на увазі рівень Тайри Бенкс, Сінді Кроуфорд чи Наомі Кемпбелл — подала заявку та отримала візу EB1", — сказала політикиня.

На завершення своєї промови Крокетт іронічно додала, що "не потрібно бути Ейнштейном, щоб зрозуміти, що математика тут не логічна".

Що відомо про Меланію Трамп

Меланія Трамп — третя дружина президента США Дональда Трампа. Вона була першою леді США також і за першого президентського терміну свого чоловіка з 2017 до 2021 року. Пара має сина Беррона.

Дональд і Меланія Трамп на інавгураційному балу 20 січня 2025 року Фото: instagram.com/nyfashion_blog/

Меланія приїхала до США зі Словенії у 1996 році за робочою візою H1B, щоб працювати моделлю в Нью-Йорку. Американське громадянство дружина Трампа отримала 2006 року, невдовзі після народження сина.

Нагадаємо, у Білому домі 17 червня прокоментували чутки про розлучення Дональда Трампа з Меланією. Підозри викликала тривала відсутність першої леді в публічному просторі та той факт, що з моменту повернення Трампа на президентську посаду вона провела у Білому домі менше, ніж 4 тижні.

27 травня ЗМІ писали, що сім'я Трампа стала багатшою на 2 млрд доларів протягом 125 днів його другого президентського терміну.

У лютому конгресменка Жасмін Крокетт розкритикувала президента Дональда Трампа за "дружбу" з президентом РФ Володимиром Путіним.