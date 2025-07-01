Более 14 млн смертей: решение Трампа приведет к глобальной катастрофе, – исследование

Решение президента США Дональда Трампа сократить большую часть финансирования США на зарубежную гуманитарную помощь уже к 2030 году может обернуться плачевными последствиями.

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За менее чем пять лет от отсутствия поддержки могут преждевременно умереть более 14 млн человек, причем треть из них – дети, сообщает ВВС со ссылкой на исследование медицинских экспертов, опубликованный в журнале The Lancet.

"Для многих стран с низким и средним уровнем дохода последующий шок будет сопоставим по масштабу с глобальной пандемией или крупным вооруженным конфликтом", — заявил Давиде Раселла, профессор-исследователь Барселонского института глобального здоровья, координировавший исследования команды ученых из Испании, Бразилии, Мозамбика и США.

Обращаясь к данным из 133 стран, группа исследователей подсчитала, что финансирование USAID предотвратило 91 млн смертей в развивающихся странах в период с 2001 по 2021 год.

Они также использовали моделирование для прогнозирования того, как сокращение финансирования на 83% — цифра, объявленная правительством США ранее в этом году — может повлиять на показатели смертности.

Согласно прогнозам, сокращение может привести к более чем 14 млн предотвратимых смертей к 2030 году. В это число входят более 4,5 миллиона детей в возрасте до пяти лет — или около 700 000 детских смертей в год.

По словам Раселлы, сокращение финансирования на 80% "рискует резко остановить — и даже обратить вспять — два десятилетия прогресса в области здравоохранения среди уязвимых групп населения".

Что известно о решении Трампа по USAID

О том, что администрация президента Трампа отменила более 80% всех программ Агентства США по международному развитию (USAID), госсекретарь США Марко Рубио объявил в марте 2025 года.

Белый дом, ориентируясь на инициативу миллиардера Илона Маска по сокращению расходов, стремился сократить количество федеральных сотрудников. Он также обвинил USAID в поддержке либеральных проектов.

Впервые об этом Дональд Трамп заговорил еще в январе, в своем заявлении обвинив организацию в "коррупции невиданных масштабов".

США, крупнейший в мире поставщик гуманитарной помощи, работали в более чем 60 странах, в основном через подрядчиков.

Рубио добавил, что осталось еще около 1000 программ, которые будут администрироваться "более эффективно" под руководством Госдепартамента США и по согласованию с Конгрессом.

Сокращение расходов на USAID ударит и по Украине. В частности, граждане с ВИЧ, жизнь которых поддерживает ретровирусная терапия, могут оказаться без лекарств. Под угрозой — жизнь 116 тыс. людей.

Ранее Фокус писал, что из-за остановки финансирования USAID в Украине исчезнут 70% региональных медиа.