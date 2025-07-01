Понад 14 млн смертей: рішення Трампа призведе до глобальної катастрофи, — дослідження

Рішення президента США Дональда Трампа скоротити більшу частину фінансування США на зарубіжну гуманітарну допомогу вже до 2030 року може обернутися плачевними наслідками.

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За менш ніж п'ять років від відсутності підтримки можуть передчасно померти понад 14 млн осіб, причому третина з них — діти, повідомляє ВВС із посиланням на дослідження медичних експертів, опубліковане в журналі The Lancet.

"Для багатьох країн із низьким і середнім рівнем доходу подальший шок можна буде порівняти за масштабом із глобальною пандемією або великим збройним конфліктом", — заявив Давіде Раселла, професор-дослідник Барселонського інституту глобального здоров'я, координував дослідження команди науковців з Іспанії, Бразилії, Мозамбіку та США.

Звертаючись до даних зі 133 країн, група дослідників підрахувала, що фінансування USAID запобігло 91 млн смертей у країнах, що розвиваються, у період з 2001 по 2021 рік.

Вони також використовували моделювання для прогнозування того, як скорочення фінансування на 83% — цифра, оголошена урядом США раніше цього року — може вплинути на показники смертності.

Згідно з прогнозами, скорочення може призвести до більш ніж 14 млн смертей, яким можна запобігти, до 2030 року. У це число входять понад 4,5 мільйона дітей у віці до п'яти років — або близько 700 000 дитячих смертей на рік.

За словами Раселли, скорочення фінансування на 80% "ризикує різко зупинити — і навіть повернути назад — два десятиліття прогресу в галузі охорони здоров'я серед уразливих груп населення".

Що відомо про рішення Трампа щодо USAID

Про те, що адміністрація президента Трампа скасувала понад 80% усіх програм Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), держсекретар США Марко Рубіо оголосив у березні 2025 року.

Білий дім, орієнтуючись на ініціативу мільярдера Ілона Маска зі скорочення витрат, прагнув скоротити кількість федеральних працівників. Він також звинуватив USAID у підтримці ліберальних проєктів.

Уперше про це Дональд Трамп заговорив ще в січні, у своїй заяві звинувативши організацію в "корупції небачених масштабів".

США, найбільший у світі постачальник гуманітарної допомоги, працювали в більш ніж 60 країнах, в основному через підрядників.

Рубіо додав, що залишилося ще близько 1000 програм, які адмініструватимуться "більш ефективно" під керівництвом Держдепартаменту США і за погодженням із Конгресом.

Скорочення витрат на USAID вдарить і по Україні. Зокрема, громадяни з ВІЛ, життя яких підтримує ретровірусна терапія, можуть опинитися без ліків. Під загрозою — життя 116 тис. людей.

Раніше Фокус писав, що через зупинку фінансування USAID в Україні зникнуть 70% регіональних медіа.