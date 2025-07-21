Папа Лев идет на контакт с Москвой: в Ватикане готовятся к важной встрече с представителем Кирилла

Ожидается, что в конце недели Папа Римский Лев XIV примет в Ватикане митрополита Волоколамского Антония — ключевого представителя Русской православной церкви.

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Как сообщает агентство ANSA со ссылкой на источники в Апостольской столице, встреча состоится в субботу, 26 июля, впервые с момента избрания Льва XIV на Апостольский престол. Митрополит Антоний, возглавляющий Отдел внешних церковных связей Московского патриархата, ранее представлял патриарха Кирилла на похоронах Папы Франциска.

По данным источников, Папа намерен инициировать возобновление диалога со Священным Синодом РПЦ после периода охлаждения отношений, связанного с войной России против Украины. Наблюдатели называют эту встречу "знаковым шагом", который может повлиять на позиции церквей в контексте войны.

Как сообщал Фокус, в июне Лев XIV позвонил российскому диктатору и поговорил о мире.

В мае Папа Римский Лев XIV заявил, что готов к проведению в Ватикане следующего раунда переговоров между Украиной и Россией.

Как писал Фокус, Россия против мирных переговоров с участием Святого Престола.

Недавно Папа Лев XIV выступил за общую дату Пасхи для всех христиан.

В конце мая Лев XIV встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и первой леди Еленой.