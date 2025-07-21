Папа Лев іде на контакт з Москвою: у Ватикані готуються до важливої зустрічі з представником Кирила

Очікується, що наприкінці тижня Папа Римський Лев XIV прийме у Ватикані митрополита Волоколамського Антонія – ключового представника Російської православної церкви.

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Як повідомляє агентство ANSA з посиланням на джерела в Апостольській столиці, зустріч відбудеться у суботу, 26 липня, вперше з моменту обрання Лева XIV на Апостольський престол. Митрополит Антоній, який очолює Відділ зовнішніх церковних зв’язків Московського патріархату, раніше представляв патріарха Кирила на похороні Папи Франциска.

За даними джерел, Папа має намір ініціювати відновлення діалогу зі Священним Синодом РПЦ після періоду охолодження відносин, пов’язаного з війною Росії проти України. Спостерігачі називають цю зустріч "знаковим кроком", який може вплинути на позиції церков у контексті війни.

Як повідомляв Фокус, у червні Лев XIV зателефонував російському диктатору і поговорив про мир.

У травні Папа Римський Лев XIV заявив, що готовий до проведення у Ватикані наступного раунду перемовин між Україною та Росією.

Як писав Фокус, Росія проти мирних переговорів за участю Святого Престолу.

Нещодавно Папа Лев XIV виступив за спільну дату Великодня для усіх християн.

Наприкінці травня Лев XIV зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським і першою леді Оленою.