День рождения Путина отмечали в Берлине: на праздновании были ультраправые немецкие депутаты

Трое представителей немецкой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) участвовали в праздновании 73-го дня рождения Путина в посольстве РФ в Берлине 7 октября. Ультраправый журнал "Compact" по случаю события раздавал "Серебряную медаль Путина".

В праздновании дня рождения Владимира Путина в посольстве России 7 октября приняли участие трое членов земельного парламента от Саксонии-Анхальт от ультраправой партии "АдН". Немецкое издание "Frankfurter Allgemeine Zeitung" пишет, что российского президента чествовали главный редактор правоэкстремистского журнала "Compact" Юрген Эльзессер и посол России в Германии Сергей Нечаев.

Сопредседатель фракции "АдН" в земельном парламенте Саксонии-Анхальт Оливер Кирхнер сказал журналистам, что не видит в инциденте проблемы. Он подтвердил, что его информировали о присутствии на праздновании членов земельного парламента Ганса-Томаса Тильшнайдера, Флориана Шредера и Франка Отто Лизурека.

"Нужно иметь дело с Америкой, Россией и Ираном. Мы должны установить разумные контакты со всеми этими странами", — заявил Оливер Кирхнер.

Представители других партий в земельном парламенте раскритиковали этот визит. Лидер парламентской группы партии "Левых" Ева фон Ангерн заявила, что "АдН" ищет контактов с автократами, а лидер парламентской группы "Христианско-демократического союза" Гидо Хоер обвинил ультраправую партию в окончательном отказе от принципов свободного и демократического общественного строя.

"Господин Тильшнайдер сидит на пленарном заседании с чашкой кофе, на которой изображен Владимир Путин. Поэтому меня это не удивляет", — отметила председатель парламентской группы "Социал-демократической партии Германии" Катя Пеле.

На вопрос, посещали ли празднование дня рождения президента РФ политики Бундестага от "АдН", представитель парламентской группы ответил, что ему не известно о таких случаях.

Отметим, региональное отделение в Саксонии и молодежная организация "Молодежная альтернатива" политической партии "Альтернатива для Германии" были классифицированы как правоэкстремистские.

Как прошел день рождения Путина

Напомним, в день рождения Путина, которому 7 октября исполнилось 73 года, лидер КНДР Ким Чен Ын в официальном письме пообещал помощь в войне против Украины.

Во время совещания в свой день рождения Путин оправдал вторжение ВС РФ в Украину и обвинил Киев в якобы ударах "по мирным объектам" в России.

СМИ сообщали, что Путин отметил день рождения в склепе российских императоров и возложил цветы к гробу Петра Первого.