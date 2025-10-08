День народження Путіна відзначали в Берліні: на святкуванні були ультраправі німецькі депутати

Троє представників німецької партії "Альтернатива для Німеччини" (АдН) брали участь у святкуванні 73-го дня народження Путіна в посольстві РФ у Берліні 7 жовтня. Ультраправий журнал "Compact" з нагоди події роздавав "Срібну медаль Путіна".

У святкуванні дня народження Володимира Путіна в посольстві Росії 7 жовтня взяли участь троє членів земельного парламенту від Саксонії-Ангальт від ультраправої партії "АдН". Німецьке видання "Frankfurter Allgemeine Zeitung" пише, що російського президента вшановували головний редактор правоекстремістського журналу "Compact" Юрген Ельзессер та посол Росії в Німеччині Сергій Нечаєв.

Співголова фракції "АдН" в земельному парламенті Саксонії-Ангальт Олівер Кірхнер сказав журналістам, що не бачить в інциденті проблеми. Він підтвердив, що його інформували про присутність на святкуванні членів земельного парламенту Ганса-Томаса Тільшнайдера, Флоріана Шредера та Франка Отто Лізурека.

"Потрібно мати справу з Америкою, Росією та Іраном. "Ми повинні встановити розумні контакти з усіма цими країнами", — заявив Олівер Кірхнер.

Представники інших партій в земельному парламенті розкритикували цей візит. Лідерка парламентської групи партії "Лівих" Єва фон Ангерн заявила, що "АдН" шукає контактів з автократами, а лідер парламентської групи "Християнсько-демократичного союзу" Гідо Хоєр звинуватив ультраправу партію в остаточній відмові від засад вільного та демократичного суспільного ладу.

"Пан Тільшнайдер сидить на пленарному засіданні з чашкою кави, на якій зображено Володимира Путіна. Тому мене це не дивує", — зазначила голова парламентської групи "Соціал-демократичної партії Німеччини" Катя Пеле.

На питання, чи відвідували святкування дня народження президента РФ політики Бундестагу від "АдН", речник парламентської групи відповів, що йому не відомо про такі випадки.

Зазначимо, регіональне відділення в Саксонії та молодіжна організація "Молодіжна альтернатива" політичної партії "Альтернатива для Німеччини" були класифіковані як правоекстремістські.

Як пройшов день народження Путіна

Нагадаємо, у день народження Путіна, якому 7 жовтня виповнилося 73 роки, лідер КНДР Кім Чен Ин в офіційному листі пообіцяв допомогу у війні проти України.

Під час наради у свій день народження Путін виправдав вторгнення ЗС РФ в Україну та звинуватив Київ в нібито ударах "по мирних об'єктах" в Росії.

ЗМІ повідомляли, що Путін відзначив день народження у склепі російських імператорів і поклав квіти до труни Петра Першого.