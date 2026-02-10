В России произошло землетрясение: россияне испугались, что ВСУ нанесли удар (видео)

Эпицентр землетрясения пришелся примерно на 30 км от города Новороссийск. Подземные толчки зафиксированы магнитудой почти 5 баллов по шкале Рихтера.

В частности, подземные толчки ощущали в Краснодарском крае. Об этом сообщило российское государственное издание "РИА Новости" около 2 ночи.

По данным издания, это было среднее землетрясение — магнитуда составила 4,8 балла по шкале Рихтера.

Сообщалось, что эпицентр землетрясения пришелся примерно на 30 км от города Новороссийск. В частности, там находится Новороссийская военно-морская база, которую периодически атакуют украинские морские дроны и ракеты.

На видео, которые публикуют местные жители, видно, что в домах потрескались потолки и осыпалась штукатурка.

Также люди опасались, что причиной стал обстрел России и возможное попадание в жилые дома в результате атаки украинских военных.

Відео дня

Напомним, вечером 6 февраля в Полтавской области зафиксировали землетрясение, которое по шкале Рихтера достигло силы в 3,1 балла. Толчки произошли вблизи села Мыльцы Полтавского района. Через 2 дня, 8 февраля, вблизи Полтавы снова зафиксировали землетрясение магнитудой 3,0 баллов.

2 февраля жители сразу нескольких областей сообщили в соцсетях о подземных колебаниях: у некоторых даже качались дома. Землетрясение, в частности, почувствовали в Донецкой области, Днепре и Запорожье.

А 20 января пресс-служба Главного центра специального контроля сообщала о землетрясении, которое произошло в Закарпатской области, в районе города Мукачево. Землетрясение имело магнитуду 2,4 по шкале Рихтера.

Также Фокус писал, что в прошлом году в Украине произошло четыре землетрясения разной магнитуды. Подземные толчки в 2025 году зафиксировали в Хмельницкой, Черновицкой и Тернопольской областях, а также в Черном море.