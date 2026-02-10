У Росії стався землетрус: росіяни злякались, що ЗСУ завдали удару (відео)

Епіцентр землетрусу прийшовся приблизно на 30 км від міста Новоросійськ. Підземні поштовхи зафіксовані магнітудою майже 5 балів за шкалою Ріхтера.

Зокрема, підземні поштовхи відчували в Краснодарському краї. Про це повідомило російське державне видання "РИА Новости" близько 2 ночі.

За даними видання, це був середній землетрус — магнітуда склала 4,8 бали за шкалою Ріхтера.

Повідомлялося, що епіцентр землетрусу прийшовся приблизно на 30 км від міста Новоросійськ. Зокрема, там знаходиться Новоросійська військово-морська база, яку періодично атакують українські морські дрони та ракети.

На відео, які публікують місцеві мешканці, видно, що у будинках потріскалися стелі та обсипалася штукатурка.

Також люди побоювалися, що причиною став обстріл Росії та можливе влучання в житлові будинки внаслідок атаки українських військових.

Нагадаємо, увечері 6 лютого у Полтавській області зафіксували землетрус, який за шкалою Ріхтера досяг сили у 3,1 бал. Поштовхи сталися поблизу села Мильці Полтавського району. За 2 дні, 8 лютого, поблизу Полтави знову зафіксували землетрус магнітудою 3,0 балів.

2 лютого мешканці одразу кількох областей повідомили у соцмережах про підземні коливання: у декого навіть хиталися будинки. Землетрус, зокрема, відчули у Донецькій області, Дніпрі та Запоріжжі.

А 20 січня пресслужба Головного центру спеціального контролю повідомляла про землетрус, який стався у Закарпатській області, у районі міста Мукачево. Землетрус мав магнітуду 2,4 за шкалою Ріхтера.

Також Фокус писав, що торік в Україні сталося чотири землетруси різної магнітуди. Підземні поштовхи у 2025 році зафіксували у Хмельницькій, Чернівецькій та Тернопільській областях, а також у Чорному морі.