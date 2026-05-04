Вспышка хантавируса на лайнере: МИД проверяет были ли украинцы на борту (оновлено)

Министерство иностранных дел Украины проверяет, были ли украинцы на борту судна MV Hondius, где произошла вспышка хантавируса.

Об этом сообщили в пресс-службе МИД Украины в ответ на запрос журналистов, передает Укринформ.

По данным посольства Украины в Нидерландах, обращений относительно пострадавших или погибших украинцев не поступало. Дипломаты также обратились к оператору судна, чтобы получить более подробную информацию.

В ведомстве добавили, что по информации посольства Украины в ЮАР, среди инфицированных хантавирусом граждан Украины нет. Местные службы подтвердили отсутствие украинцев среди больных.

Сейчас известно о шести случаях заражения — среди них пятеро граждан Нидерландов и один гражданин Великобритании. Три случая завершились летально.

Відео дня

Что такое хантавирус

Хантавирус — это семейство вирусов, которые передаются преимущественно от грызунов и могут вызывать тяжелые болезни и смерть. От человека к человеку он почти не передается.

Вирус вызывает два основных синдрома — легочный и геморрагическую лихорадку с поражением почек. Среди симптомов — усталость, температура, мышечная боль, а также головная боль, тошнота и проблемы со зрением.

Специалисты отмечают, что вспышки обычно единичные и быстро угасают. Инкубационный период может длиться от 1 до 8 недель, поэтому количество больных может возрасти, особенно в замкнутом пространстве, например на лайнере.

Оновлено: у Міністерстві закордонних справ Суспільному повідомили, що громадян України серед пасажирів лайнера MV Hondius, де стався спалах хантавірусу, немає. За підтвердженими даними, зафіксовано шість випадків зараження, з яких три — летальні. Судно перебуває на якорі біля Кабо-Верде, пасажири залишаються на борту.

Напомним, на круизном лайнере MV Hondius произошла вспышка хантавируса. Судно с около 150 пассажирами оказалось на карантине, людям запретили сходить на берег.

Всемирная организация здравоохранения подтвердила шесть вероятных случаев заражения на лайнере, который направлялся из Ушуайи в Кабо-Верде.

Пассажиры рассказывают, что оказались фактически заблокированными на борту и вынуждены ждать разрешения на эвакуацию. В компании Oceanwide Expeditions сообщили, что судно стоит у берегов Кабо-Верде и ожидает решения местных властей относительно высадки.

Пассажирам рекомендовали носить маски, соблюдать дистанцию и ограничить контакты. Приоритет на эвакуацию планируют предоставить тем, кто нуждается в медицинской помощи.

В прошлом году хантавирус широко обсуждали в новостях. В марте 2025 года от связанного с ним респираторного заболевания умерла жена оскароносного актера Джина Гекмана. По данным медиков, Бетси Аракава заразилась хантавирусным легочным синдромом — опасной для жизни болезнью легких.