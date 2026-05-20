Британская радиостанция "похоронила" Чарльза ІІІ: как объяснили такую "спешку"

Радиостанция в Великобритании сообщила о "смерти" короля Чарльза III, написало медиа The Indendent. После неожиданного заявления в эфир запустили гимн "Боже, храни короля". На радиостанции рассказали о серии совпадений, которые привели к распространению фейка.

Заявление о "преждевременной смерти" короля Чарльза III появилось в ночь на 19 мая, говорится в материале. Фейк распространила радиостанция "Кэролайн", которая ведет трансляцию на юге Англии и в районе Мэриленда. Ведущий объявил об этом и запустил скорбный гимн. Местные жители, которые услышали неожиданное сообщение, сказали, что после этого радиостанция замолчала на 15 минут.

После паузы ведущие вернулись в эфир и сообщили, что произошла "компьютерная ошибка". Главный менеджер радиостанции "Кэролайн" написал на странице Facebook, что команда искренне извиняется за инцидент. Также он уточнил, что медиа на всякий случай держит заготовленное заявление о смерти британского монарха, но всегда надеется, что оно не понадобится. Из-за "сбоя" сообщение случайно активировали, заставив понервничать слушателей.

"Радио "Кэролайн" с удовольствием транслировало рождественское послание Ее Величества Королевы, а теперь и Короля, и мы надеемся делать это еще много лет. Мы извиняемся перед Его Величеством Королем и нашими слушателями за любые причиненные страдания", — заверили представители радиостанции.

Король Чарльз ІІІ — извинения радиостанции из-за фейковой "смерти" Фото: Facebook

На портале The Indendent опубликовали ряд комментариев людей, которые услышали о смерти Чарльза III. Одни писали, что сначала были "шокированы", а когда узнали об ошибке, то "смеялись". Другой мужчина сообщил, что побежал из гаража в дом и при этом кричал жене о трагическом событии. Также были люди, которые начали проверять информацию в сети и увидели, что подтверждения нет.

"После тщательного просмотра новостных веб-сайтов мы пришли к выводу, что, возможно, стоит не доверять этой теме", — подытожили британцы.

Король Чарльз ІІІ — реакции на фейки о "смерти" Фото: Скриншот

Король Чарльз III — детали

Отметим, король Чарльз III — монарх Великобритании, которому 77 лет исполнилось в ноябре 2025-го. Медиа "хоронили" короля в 2024 году: фейк распространили прокремлевские ресурсы со ссылкой на якобы заявление Букингемского дворца. Между тем британцы рассказали, что на случай реальной смерти Чарльза III существует специальный церемониал под названием "Операция "Мост Менай".

Чарльз занял трон после королевы Елизаветы II, которая умерла 8 сентября 2022 года. С королевой также несколько раз происходили подобные инциденты, когда медиа писали о ее "преждевременной смерти". Один из таких случаев произошел в 2010 году (BBC Radio WM). Другой — в 2015 году (ошибочный твит BBC во время репетиции).

Напоминаем, весной 2026 года сын короля Чарльз III посетил Киев и побывал в местах, в которых ВС РФ совершали преступления против гражданских в первые дни вторжения в 2022 году. Между тем монарх побывал в США и поговорил с президентом Дональдом Трампом: среди прочего, выступил в Конгрессе и несколько раз пошутил на историческую тематику.