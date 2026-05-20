Британська радіостанція "поховала" Чарльза ІІІ: як пояснили такий "поспіх"

Радіостанція у Великій Британії повідомила про "смерть" короля Чарльза ІІІ, написало медіа The Indendent. Після неочікуваної заяви у ефір запустили гімн "Боже, бережи короля". На радіостанції розповіли про серію співпадінь, які призвели до поширення фейку.

Заява про "передчасну смерть" короля Чарльза ІІІ з'явилась в ніч на 19 травня, ідеться у матеріалі. Фейк поширила радіостанція "Керолайн", яка веде трансляцію на півдні Англії та у районі Мериленду. Ведучий оголосив про це і запустив скорботний гімн. Місцеві жителі, які почули неочікуване повідомлення, сказали, що після цього радіостанція замовкла 15 хвилин.

Після паузи ведучі повернулись в ефір та повідомили, що сталась "комп'ютерна помилка". Головний менеджер радіостанції "Керолайн" написав на сторінці Facebook, що команда щиро перепрошує за інцидент. Також він уточнив, що медіа на всяк випадок тримає заготовлену заяву про смерть британського монарха, але завжди сподівається, що вона не знадобиться. Через "збій" повідомлення випадково активували, змусивши понервуватись слухачів.

"Радіо "Керолайн" із задоволенням транслювало різдвяне послання Її Величності Королеви, а тепер і Короля, і ми сподіваємося робити це ще багато років. Ми вибачаємося перед Його Величністю Королем та нашими слухачами за будь-які завдані страждання", — запевнили представники радіостанції.

На порталі The Indendent опублікували низку коментарів людей, які почули про смерть Чарльза ІІІ. Одні писали, що спершу були "шоковані", а коли дізнались про помилку, то "сміялись". Інший чоловік повідомив, що побіг з гаража у будинок і при цьому кричав дружині про трагічну подію. Також були люди, які почали перевіряти інформацію у мережі й побачили, що підтвердження немає.

"Після ретельного перегляду новинних вебсайтів ми дійшли висновку, що, можливо, варто не довіряти цій темі", — підсумували британці.

Король Чарльз ІІІ — деталі

Зазначимо, король Чарльз ІІІ — монарх Великої Британії, якому 77 років виповнилося у листопаді 2025-го. Медіа "ховали" короля у 2024 році: фейк поширили прокремлівські ресурси з посиланням на начебто заяву Букінгемського палацу. Тим часом британці розповіли, що на випадок реальної смерті Чарльзі ІІІ існує спеціальний церемоніал під назвою "Операція "Міст Менай".

Чарльз посів трон після королеви Єлизавети ІІ, яка померла 8 вересня 2022 року. З королевою також кілька разів ставались подібні інциденти, коли медіа писали про її "передчасну смерть". Один з таких випадків стався 2010 року (BBC Radio WM). Інший — 2015 року (помилковий твіт BBC під час репетиції).

Нагадуємо, весною 2026 року син короля Чарльз ІІІ відвідав Київ та побував у місцях, в яких ЗС РФ чинили злочини проти цивільних у перші дні вторгнення у 2022 році. Тим часом монарх побував у США та поговорив з президентом Дональдом Трампом: серед іншого, виступив у Конгресі та кілька разів пожартував на історичну тематику.