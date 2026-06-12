Рубио поздравил Кремль с "Днем России": на треть короче, чем в прошлом году, и без Украины

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Марко Рубио официально поздравил россиян с "Днем России". В лаконичном сообщении Белого дома нашлось место для пожелания скорейшего завершения войны и призыва к процветанию. Нынешнее поздравление Рубио еще более лаконично, чем в 2025 году.

Публикация с поздравлением Рубио по случаю "Дня России" появилась на портале Госдепа вечером 12 июня (по киевскому времени), то есть ранним утром по вашингтонскому времени. Помимо трех предложений на портале, в соцсетях ведомства не упоминали о национальном празднике всех россиян, который отмечается 24 года подряд. Другие заявления ведомства касались другого исторического события — 250-летия независимости США.

В начале текста указано, что это обращение США к российскому народу. В заявлении Рубио говорится о приверженности "мирному урегулированию российско-украинской войны". Глава Госдепа сказал россиянам, что мир сделает их "процветающими", и тогда две страны, США и РФ, смогут иметь "конструктивные отношения". Помимо этих трех тезисов, ничего другого в поздравлении не было.

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День России — поздравление Рубио 12 июня 2026 года Фото: Скриншот

День России — подробности

Год назад, 12 июня 2025 года, Рубио также поздравил россиян с "Днём России". В коротком тексте, появившемся в первый год президентства Дональда Трампа, американский народ поздравляет российский народ с национальным праздником. Далее речь идет о приверженности "поддержке российского народа", который хочет лучшего будущего. Отдельно упоминается о сотрудничестве между США и РФ по достижению мира между Россией и Украиной, а также выражается надежда на взаимовыгодные отношения в будущем.

День России — поздравление Рубио 12 июня 2025 года Фото: Скриншот

Можно сравнить поздравления Рубио в 2025 и 2026 годах (администрация Джо Байдена не поздравляла РФ с национальным праздником). Видно, что в тексте за 2025 год есть прямое упоминание Украины, а в 2026 году — речь идет о российско-украинской войне. В обоих случаях намекают на взаимовыгодное сотрудничество. Если сравнить объем поздравления, то в 2026 году оно на 30% меньше, чем годом ранее (подсчет по английскому оригиналу).

На портале Госдепа также размещено поздравление Украины с 34-й годовщиной независимости в 2025 году. Рубио отдельно упомянул о "приверженности будущему Украины как независимого государства", о сохранении суверенитета и о гарантиях безопасности для обеспечения прочного мира. Текст поздравления — на 10% длиннее, чем для РФ в том году.

День Независимости Украины — поздравление Рубио 24 августа 2025 года Фото: Скриншот

Отметим, что по случаю "Дня России" высказались бывший президент Дмитрий Медведев и нынешний президент Владимир Путин. Медведев в качестве поздравления опубликовал видео, сгенерированное ИИ, на котором он собственноручно опускает в шредер фотографии "врагов" — топ-политиков Европы. Тем временем Путин принял участие в приеме по случаю праздника и в очередной раз пригрозил Украине мощными ударами по инфраструктуре. Другие заявления российского президента касались разработок новых дронов с ИИ, запуска новых спутников и мирных переговоров, на которые РФ согласится только в случае капитуляции украинцев.

Напоминаем, что накануне и во время празднования "Дня России" в Украине предупреждали об ударе баллистической ракеты "Орешник": эксперт объяснил, почему её трудно обнаружить.