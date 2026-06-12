Рубіо привітав Кремль з "Днем Росії": на третину коротше за минулий рік і без України

Державний секретар Сполучених Штатів Америки Марко Рубіо офіційно привітав росіян з "Днем Росії". У лаконічному дописі Білого дому знайшлося місце для побажання швидкого завершення війни та для заклику до процвітання. Цьогорічне привітання Рубіо ще лаконічніше, ніж у 2025 році.

Публікація з привітанням Рубіо до "Дня Росії" з'явилась на порталі Держдепу увечері 12 червня (за Києвом), тобто рано вранці за часом Вашингтона. Окрім трьох речень на порталі, у соцмережах установи не згадували про національне свято усіх росіян, яке відзначають 24 роки поспіль. Інші заяви відомства стосувались іншої історичної події — 250-річчя незалежності США.

На початку тексту вказано, що це звернення США до російського народу. У заяві Рубіо ідеться про відданість "мирному вирішенню російсько-української війни". Глава Держдепу сказав росіянам, що мир зробить їх "процвітаючими" і тоді дві країни, США та РФ, зможуть мати "конструктивні відносини". Окрім цих трьох тез, нічого іншого у привітанні не було.

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День Росії — привітання Рубіо 12 червня 2026 року Фото: Скриншот

День Росії — деталі

Рік тому, 12 червня 2025 року, Рубіо також привітав росіян з "Днем Росії". У короткому тексті, який з'явився у першій рік правління президентства Дональда Трампа, американський народ вітає російський народ з національним святом. Далі ідеться про відданість "підтримці російського народу", який хоче кращого майбутнього. Окремо згадується про співпрацю між США та РФ щодо досягнення миру між Росією та Україною, і також є сподівання на взаємовигідні відносини у майбутньому.

День Росії — привітання Рубіо 12 червня 2025 року Фото: Скриншот

Можна порівняти привітання Рубіо у 2025 та 2026 роках (адміністрація Джо Байдена не вітала РФ з національним святом). Бачимо, що у тексті за 2025 рік є пряма згадка України, а 2026 році — ідеться про російсько-українську війну. У обох випадках натякають на взаємовигідну співпрацю. Якщо порівняти розмір привітання, то у 2026 році воно на 30% менше, ніж роком раніше (підрахунок по англійському оригіналу).

На порталі Держдепу також є привітання України з 34 річницею незалежності у 2025 році. Рубіо окремо написав про "відданість майбутньому України як незалежної держави", про збереження суверенітету та про гарантії безпеки задля тривалого миру. Текст привітання — на 10% довший, ніж для РФ того року.

День Незалежності Украхїни — привітання Рубіо 24 серпня 2025 року Фото: Скриншот

Зазначимо, з нагоди "Дня Росії" висловився колишній президент Дмитро Медведєв та поточний президент Володимир Путін. Медведєв як привітання опублікував ШІ-згенероване відео, на якому він власноручно опускає у шредер фотографії "ворогів" — топполітиків Європи. Тим часом Путін взяв участь у прийомі з нагоди свята та вкотре пригрозив Україні надпотужними ударами по інфраструктурі. Інші заяви російського президента стосувались розробок нових дронів з ШІ, запуску нових супутників та мирним переговорам, на які РФ погодиться лише у випадку капітуляції українців.

Нагадуємо, напередодні та під час відзначення "Дня Росії" в Україні попереджали про удар балістичної ракети "Орешник": експерт пояснив, чому її важко засікти.