В результате взрыва в Москве в ресторане Balzi Rossi погиб генерал-майор Вооруженных сил Российской Федерации Валерий Плохотнюк, сообщили в сети. Именно этого россиянина хоронили во время церемонии на Троекуровском кладбище, а кадры с похорон появились 5 августа. Что известно о последствиях взрыва бомбы среди гостей генерала Александра Чайко?

Валерий Плохотнюк, погибший в результате взрыва в ресторане Balzi Rossi в Москве, был заместителем командующего 49-й армией России, говорится в анонимном Telegram-канале "ВЧК-ОГПУ". Канал специализируется на инсайдерских публикациях об инцидентах среди кремлевской верхушки. Уточняется, что именно его хоронили 5 августа: перед этим произошла путаница, и предполагалось, что в гробу находился 53-летний генерал Министерства обороны Игорь Ерусалимов. В соцсети появилась подборка фото с кладбища. На одном из кадров — могила с портретом высокопоставленного офицера ВС РФ в фуражке и с орденами: имя не различимо.

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Информация о том, что на юбилее Чайко погиб именно генерал-майор Валерий Плохотнюк, появилась в сети около 16:00 6 августа. Отмечается, что неизвестный офицер ВС РФ подъезжал к ресторану, в котором проходили торжества, и тогда раздался взрыв. В сообщении указано, что в машине мог находиться Плохотнюк. В канале не указали первоисточники этих данных, а Следственный комитет РФ не обнародовал список погибших. Впрочем, человек, снимавший фото с кладбища, мог прочитать надпись на табличке на кресте.

Российское СМИ "Медиазона" уточнило, что в государственных реестрах РФ действительно указана дата смерти Валерия Плохотнюка — 1 августа: причина смерти не указана. Также была найдена информация о том, что в 2021 году он имел звание генерал-майора и занимал должность начальника штаба 49-й армии ВС РФ. Кроме того, в 2011 году Плохотнюк входил в состав российской группировки, оккупировавшей Приднестровье.

Взрыв в Москве — генерал-майор ВС РФ Валерий Плохотнюк Фото: Из открытых источников

В предыдущем посте "ВЧК-ОГПУ" сообщили, что захоронение состоялось в особой части Троекуровского кладбища, где хоронят военнослужащих ВС РФ. 3 августа на этом участке выкопали две могилы: в одной оказался Плохотнюк, похороненный 5 (или 4) августа, во второй — зять Чайко Дмитрий Передрий, говорится в канале.

Взрыв в Москве — события в Balzi Rossi и их последствия

Фокус о взрыве в Москве и о людях, которые, возможно, погибли на террасе Balzi Rossi. 5 августа "ВЧК-ОГПУ" опубликовало кадры с церемонии похорон и сообщило, что мог погибнуть "друг" командующего Воздушно-космическими силами ВС РФ Александра Чайко. Имя не указывалось, но предполагалось, что это генерал-лейтенант, служивший в Сухопутных войсках России.

Вечером 5 августа тот же источник в сети высказал предположение, что похоронили Игоря Ерусалимова, с которым прощались 4 августа. Утром стало известно, что Ерусалимов, вероятно, жив, поскольку журналисты звонили ему, и им ответил мужской голос.

Между тем взрыв в "Бальци Росси" произошел около 20:00 1 августа. Российские СМИ сообщили, что взорвалось взрывное устройство, которое привезла курьерка: считалось, что это подарок. В результате взрыва погибли три (или пять) человека, а около 20 получили ранения. Среди погибших — зять генерала Чайко, как установили СМИ.

Напоминаем, что 3 августа следователи установили имена еще двух человек, получивших ранения во время взрыва в Москве на праздновании 55-летия Чайко.