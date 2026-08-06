Вибух у Balzi Rossi: назвали ім'я генерала, який загинув на ювілеї Чайка, — соцмережі (фото)

Внаслідок вибуху у Москві у ресторані Balzi Rossi загинув генерал-майор Збройних сил Російської Федерації Валерій Плохотнюк, розповіли у мережі. Саме цього росіянина ховали під час церемонії на Троєкурівському кладовищі, а кадри з поховання з'явились 5 серпня. Що відомо про наслідки підриву бомби посеред гостей генерала Олександра Чайка?

Валерій Плохотнюк, який загинув від вибуху у ресторані Balzi Rossi у Москві, був заступником командувача 49 армії Росії, ідеться в анонімному Telegram-каналі "ВЧК-ОГПУ". Канал спеціалізується на інсайдерських публікаціях про інциденти серед кремлівської верхівки. Уточнюється, що саме його ховали 5 серпня: перед цим сталась плутанина, і припускали, що у труні був 53-річний генерал Міністерства оборони Ігор Єрусалімов. У соцмережі з'явилась підбірка фото з кладовища. На одному з кадрів — могила з портретом топофіцера ЗС РФ у кашкеті та з орденами: ім'я не розрізняється.

Інформація про те, що на ювілеї Чайка загинув саме генерал-майор Валерій Плохотнюк, з'явилась у мережі близько 16 год 6 серпня. Зауважується, що невідомий топофіцер ЗС РФ під'їжджав до ресторану, у якому відбувались урочистості, і тоді пролунав вибух. У дописі вказано, що у машині міг бути Плохотнюк. У каналі не вказали першоджерела цих даних, а Слідчий комітет РФ не оприлюднив список загиблих. Втім, людина, яка робила фото з цвинтаря, могла прочитати надпис на таблиці на хресті.

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РосЗМІ "Медиазона" уточнило, що державні реєстри РФ справді показали дату смерті Валерія Плохотнюка 1 серпня: причина смерті не вказується. Також відшукали інформацію, що у 2021 році він був у званні генерал-майора та був начальником штабу 49 армії ЗС РФ. Крім того, у 2011 році Плохотнюк перебував у складі російського угрупування, яке окупувало Придністров'я.

Вибух у Москві — генерал-майор ЗС РФ Валерій Плохотнюк Фото: З відкритих джерел

У попередньому дописі "ВЧК-ОГПУ" розповіли, що поховання відбулось на особливій частині Троєкурівського кладовища, на якій ховають військових ЗС РФ. 3 серпня на цій ділянці викопали дві могили: в одній опинився Плохотнюк, похований 5 (чи 4) серпня, у другій — зять Чайко Дмитро Передрій, ідеться у каналі.

Вибух у Москві — події у Balzi Rossi та наслідки

Фокус писав про вибух у Москві та про осіб, які могли загинути на терасі Balzi Rossi. 5 серпня "ВЧК-ОГПУ" опублікували кадри з церемонії поховання і написали, що міг загинути "друг" командувача Повітряно-космічними силами ЗС РФ Олександра Чайка. Ім'я не вказувалось, але припускали, що це генерал-лейтенант, який служив у Сухопутних військах Росії.

Увечері 5 серпня те ж джерело у мережі припустило, що ховали Ігоря Єрусалімова, з яким прощалися 4 серпня. Зранку стало відомо, що Єрусалімов, ймовірно, живий, оскільки журналісти йому телефонували, і їм відповів чоловічий голос.

Тим часом вибух у Balzi Rossi стався близько 20 год 1 серпня. РосЗМІ розповіли, що детонував вибуховий пристрій, який привезла кур'єрка: вважалось, що це подарунок. Внаслідок вибуху загинуло троє (чи п'ятеро) людей, а близько 20 отримали поранення. Серед загиблих — зять генерала Чайка, встановили медіа.

Нагадуємо, 3 серпня розслідувачі встановили імена ще двох осіб, які отримали поранення під час вибуху у Москві на 55-річчі Чайка.