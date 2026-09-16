"Не расколют и не запугают": Путин обратился к россиянам из-за "выборов" в Госдуму

Вечером 16 сентября в эфир кремлевских пропагандистских ресурсов вышло особое обращение российского диктатора Путина. Путин выступил перед россиянами по случаю так называемых "выборов" в Госдуму, которые впервые будут нелегитимно проведены на временно оккупированных территориях Украины. Российский диктатор отдельно обратился к солдатам ВС РФ, которые будут "голосовать" чуть ли не из окопов. Что услышали россияне за два-четыре дня до "выборов"?

Заявление Путина транслировалось в 18:00 18 сентября, а впервые о том, что оно состоится, сообщил пресс-секретарь Кремля Песков за несколько часов до выступления. Краткие тезисы один за другим "посыпались" в Telegram-канале российских СМИ "РИА Новости" и других: первые сообщения появились уже в 17:59, поэтому неясно, речь шла о прямом эфире или о записи. Путин в первую очередь заявил, что победе РФ в войне против Украины помогают все россияне, которые проголосуют: и те, кто воюет, и те, кто работает в тылу. После этого глава Кремля упомянул, что неизвестные силы пытаются "расколоть и запугать" россиян, а также хотят "подорвать государственную и общественно-политическую систему".

Видео дня

В целом выступление Путина длилось три минуты. В нём подчеркивается особая роль солдат ВС РФ, которые смогут "проголосовать", а также то, что кандидаты — очень достойные люди. Также упоминается, что "выборы" пройдут в условиях войны РФ против Украины, но это не помешает процессам в РФ.

Выборы в РФ — выступление Путина 16 сентября Фото: Скриншот

После трансляции обращения Путина российское СМИ ТАСС опубликовало видео командира полка "Ахмат" Росгвардии Апти Алутдинова, который повторил тезисы российского диктатора и заверил, что никто не сорвёт выборы.

Между тем агентство Reuters объяснило, почему для Путина так важны выборы в Госдуму. В материале, опубликованном 16 сентября, отмечается, что "выборы" — это "барометр войны": чем больше россиян придет на голосование, тем больше поддержка войны.

Выборы в РФ — что известно

Так называемые "выборы" в Госдуму РФ должны состояться 18-20 сентября 2026 года. Кремль впервые проведет эту процедуру на вновь оккупированных территориях Украины — во временно оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей. Глава ЦИК Элла Панфилова сообщила, что среди кандидатов на места в Госдуме РФ — 200 военных, которые воевали против украинцев.

Вопрос о датах выборов поднимался в ходе мирных переговоров 5–8 сентября, когда Москву и Киев посетили специальные представители США Стив Виткофф и Джаред Кушнер. Западные СМИ со ссылкой на собственные источники сообщали, что россияне якобы приостановили переговоры до выборов, а затем начнут о чем-то договариваться. В июле появилось заявление президента Украины Владимира Зеленского, который сказал, что до выборов 20 сентября РФ будет усиливать обстрелы, а после этого, вероятно, что-то может измениться.

Между тем представители Кремля не раз заявляли, что Запад и Украина якобы хотят повлиять на их "выборы". Например, 16 сентября прозвучало выступление главы МИД РФ Сергея Лаврова, который обвинил европейцев в том, что они хотят не дать россиянам проголосовать за "лучшее будущее" и сбивают их с пути.

Напоминаем, что 15 сентября появилось новое заявление пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, который высказался по поводу энергетического перемирия и двусторонних или трехсторонних переговоров. 11 сентября стало известно об ударе дрона по избиркоме РФ в Самаре и о повреждении оборудования для подсчета голосов.