"Не розколють і не залякають": Путін звернувся до росіян через "вибори" у Держдуму

Увечері 16 вересня в ефір кремлівських пропагандистських ресурсів вийшло особливе звернення російського диктатора Путіна. Путін виступив перед росіянами з нагоди так званих "виборів" у Держдуму, які вперше нелегітимно проведуть на тимчасово окупованих частинах України. Російський диктатор окремо звернувся до солдатів ЗС РФ, які "голосуватимуть" ледь не з окопів. Що почули росіяни за два-чотири дні до "виборів"?

Заява Путіна транслювалась о 18 годині 18 вересня, а вперше про те, що вона буде, заявив речник Кремля Пєсков за кілька годин до виступу. Короткі тези один за одним "полились" у Telegram-каналі росЗМІ "РИА Новости" та інших: перші дописи з'явились вже о 17:59, тому не ясно, ішлося про прямий ефір чи запис. Путін найперше заявив, що перемозі РФ у війні проти України допомагають усі росіяни, які проголосують: і ті, хто воює, і ті, хто працюють в тилу. Після цього очільник Кремля згадав, що невідомі сили намагаються росіян "розколоти та залякати", і також хочуть "підірвати державну та суспільно-політичну систему".

Видео дня

В цілому виступ Путіна тривав три хвилини. У ньому наголошується на особливій ролі солдатів ЗС РФ, які знайдуть можливість "проголосувати", і на тому, що кандидати — дуже достойні люди. Також згадується, що "вибори" відбудуться в умовах війни РФ проти України, але це не завадить процесам у РФ.

Вибори у РФ — виступ Путіна 16 вересня Фото: Скриншот

Після трансляції звернення Путіна росЗМІ ТАСС опублікувало відео командира полку "Ахмат" Росгвардії Апті Алутдінова, який повторив тези російського диктатора і запевнив, що ніхто не зірве вибори.

Тим часом агентство Reuters пояснило, чому для Путіна такі важливі вибори у Держдуму. У матеріалі, який вийшов 16 вересня, вказано, що "вибори" — це "барометр війни": чим більше росіян прийде на голосування, тим більша підтримка війни.

Вибори у РФ — що відомо

Так звані "вибори" у Держдуму РФ мають відбутись 18-20 вересня 2026 року. Кремль вперше проведе цю процедуру на новоокупованих частинах України — в ТОТ Запорізької та Херсонської області. Глава центрвиборчкому Елла Панфілова повідомила, що серед кандидатів на місця у Держдумі РФ — 200 військових, які воювали проти українців.

Дати виборів фігурувала під час мирних переговорів 5-8 вересня, коли у Москві та Києві побували спецпредставники США Стів Віткофф та Джаред Кушнер. Західні медіа з посиланням на власні джерела говорили, що росіяни начебто призупинили переговори до виборів, а потім почнуть про щось домовлятись. У липні з'явилась заява президента України Володимира Зеленського, який сказав, що до виборів 20 вересня РФ посилюватиме обстріли, а після того, ймовірно, щось може змінитись.

Тим часом представники Кремля не раз заявляли, що на їхні "вибори" начебто хоче вплинути Захід та Україна. Наприклад, 16 вересня з'явився виступ глави МЗС РФ Сергія Лаврова, який звинуватив європейців у тому, що вони хочуть не дати росіянам проголосувати за "краще майбутнє" та збивають їх зі шляху.

Нагадуємо, 15 вересня з'явилась нова заява речник Кремля Дмитра Пєскова, який висловився щодо енергетичного перемир'я та двоє чи тристоронніх переговорів. 11 вересня стало відомо про удар дрона по тервиборчкому РФ у Самарі та про пошкодження техніки для підрахунку голосів.