От съемок с Шоном Пенном до экстрадиции: Хорватия решила судьбу украинца Журавлева

Окружной суд хорватского города Пула разрешил передать Германии украинца Владимира Журавлева, которого немецкие следователи подозревают в подрыве газопроводов "Северный поток".

Окружной суд хорватского города Пула принял решение об экстрадиции гражданина Украины Владимира Журавлева в Германию. Немецкие правоохранительные органы подозревают его в причастности к подрыву газопроводов "Северный поток" и "Северный поток — 2" осенью 2022 года. Об соответствующем решении суда сообщило издание "Суспильне" со ссылкой на адвокатов задержанного украинца.

Решение суда было вынесено ещё 18 сентября 2026 года, однако в письменной форме о нём сообщили в четверг, 24 сентября. В документе указано, что после вступления решения в законную силу Министерство внутренних дел Хорватии передаст Журавлева компетентным органам Германии.

Видео дня

"После вступления этого решения в законную силу Министерство внутренних дел Хорватии передаст Владимира Журавлева компетентным органам Германии", — говорится в решении суда.

Впрочем, адвокат украинца категорически не согласен с решением Окружного суда Пулы и считает его предвзятым и принятым под политическим давлением.

"Решение суда является полностью политически мотивированным и не имеет под собой надлежащего правового обоснования. Мы обязательно обжалуем его в апелляционной инстанции и будем бороться за отмену экстрадиционного ордера", — подчеркнул адвокат Владимира Журавлева.

Защита заявляет, что будет использовать все доступные юридические механизмы в Хорватии и на европейском уровне, чтобы заблокировать передачу гражданина Украины немецким правоохранительным органам до момента рассмотрения дела апелляционным судом.

Подробности задержания украинца

Владимира Журавлева задержали в Хорватии в августе. Федеральная прокуратура Германии сообщила, что задержание украинца произошло 19 августа 2026 года в Пуле. Журавлева задержали на основании европейского ордера на арест, выданного следственным судьей Федерального суда Германии ещё 3 июня 2024 года.

Кстати, арест Журавлева привлек внимание общественности из-за обстоятельств, при которых он произошел.

Так, по данным СМИ, украинец находился в Пуле во время работы над голливудским фильмом "Остров Змеиный" (Snake Island), посвященным событиям, связанным с подрывом "Северных потоков". На тот момент он находился в стране в составе съемочной группы.

После задержания 20 августа суд в Пуле поместил Журавлева под стражу на время процедуры возможной экстрадиции в Германию. Хорватский суд тогда отметил, что существует риск его побега, а сам украинец не согласился на добровольную сдачу немецким органам.

В чём Германия обвиняет Журавлева

Немецкие правоохранительные органы обвиняют гражданина Украины Владимира Журавлева в диверсии на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" осенью 2022 года.

Официально немецкое следствие предъявило ему подозрение по нескольким статьям:

устройство взрыва, повлекшего тяжёлые последствия (антигосударственный диверсионный акт);

умышленное повреждение критической инфраструктуры объектов повышенной опасности.

По версии Федеральной прокуратуры Германии, Журавлев был одним из четырёх профессиональных инструкторов по дайвингу, которые непосредственно погружались на дно Балтийского моря для установки взрывных устройств. Взрывы произошли 26 сентября 2022 года и серьезно повредили три из четырёх ниток газопроводов.

Следствие утверждает, что группа диверсантов арендовала гражданскую парусную яхту "Андромеда" в Германии, с помощью которой незаметно доставила взрывчатку и водолазное снаряжение к месту проведения операции.

27 августа 2025 года издание Die Zeit сообщило, что немецкие следователи установили личности всех подозреваемых в диверсии на газопроводе "Северный поток" в 2022 году. Среди семи подозреваемых оказались украинские профессиональные дайверы и военные.

Это не первая попытка Германии заполучить Журавлева

До задержания в Хорватии Журавлев уже находился под стражей в Польше. В сентябре 2025 года его задержали на основании немецкого европейского ордера на арест, однако в октябре того же года окружной суд Варшавы отказал Германии в его экстрадиции. После этого украинца освободили.

Гражданин Украины Владимир Журавлев на скамье подсудимых в Польше Фото: Скриншот

Теперь хорватский суд вынес противоположное решение. В то же время это ещё не означает немедленной передачи Журавлева Германии: защита заявила о намерении подать апелляцию.

В деле фигурирует ещё один украинец

Кстати, Владимир Журавлев — не единственный украинец, которого немецкое следствие связывает с делом "Северных потоков".

В Германии уже находится под стражей Сергей Кузнецов, задержанный в Италии. В конце июня 2026 года Федеральная прокуратура Германии предъявила Кузнецову обвинение. В то же время издание Corriere di Bologna 22 августа писало, что подозреваемый во взрыве "Северных потоков" украинец Сергей Кузнецов заверил, что на момент инцидента находился в Украине.

Отметим, что в официальных немецких документах речь идет именно о подозрениях и обвинениях в адрес конкретных лиц. Сами по себе они не подтверждают причастность украинского государства к этой операции.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявлял, что Украина не принимала участия в операции по подрыву "Северного потока-2".

Напомним, что в свое время министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский был готов предоставить Журавлёву убежище и даже наградить его медалью.