Від зйомок із Шоном Пенном до екстрадиції: Хорватія вирішила долю українця Журавльова

Окружний суд хорватського міста Пула дозволив передати Німеччині українця Володимира Журавльова, якого німецькі слідчі підозрюють у підриві газопроводів "Північний потік".

Окружний суд хорватського міста Пула ухвалив рішення про екстрадицію громадянина України Володимира Журавльова до Німеччини. Німецькі правоохоронні органи підозрюють його у причетності до підриву газопроводів "Північний потік" та "Північний потік — 2" восени 2022 року. Про відповідне рішення суду повідомило видання "Суспільне" з посиланням на адвокатів затриманого українця.

Рішення суду було ухвалене ще 18 вересня 2026 року, проте письмово про нього повідомили в четвер, 24 вересня. У документі зазначено, що після набуття рішенням законної сили Міністерство внутрішніх справ Хорватії передасть Журавльова компетентним органам Німеччини.

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"Після набрання цим рішенням законної сили Міністерство внутрішніх справ Хорватії передасть Володимира Журавльова компетентним органам Німеччини", — йдеться у рішенні суду.

Втім, адвокат українця категорично не погоджується з рішенням Окружного суду Пули та вважає його упередженим і ухваленим під політичним тиском.

"Рішення суду є повністю політично вмотивованим і не має під собою належного правового підґрунтя. Ми неодмінно оскаржимо його в апеляційній інстанції та будемо боротися за скасування екстрадиційного ордера", — наголосив захисник Володимира Журавльова.

Захист запевняє, що використовуватиме всі доступні юридичні механізми в Хорватії та на європейському рівні, аби заблокувати передачу громадянина України німецьким правоохоронцям до моменту перегляду справи апеляційним судом.

Деталі затримання українця

Володимира Журавльова затримали в Хорватії у серпні. Федеральна прокуратура Німеччини повідомляла, що затримання українця відбулось 19 серпня 2026 року в Пулі. Журавльова затримали на підставі європейського ордера на арешт, виданого слідчим суддею Федерального суду Німеччини ще 3 червня 2024 року.

До речі, арешт Журавльова привернув суспільну увагу через обставини, за яких він стався.

Так, за даними ЗМІ, українець перебував у Пулі під час роботи над голлівудським фільмом "Острів Зміїний" (Snake Island), присвяченим подіям навколо підриву "Північних потоків". На той момент він перебував у країні у складі знімальної групи.

Після затримання 20 серпня суд у Пулі взяв Журавльова під варти на час процедури можливої передачі Німеччині. Хорватський суд тоді зазначив, що існує ризик його втечі, а сам українець не погодився на добровільну передачу німецьким органам.

Що Німеччина закидає Журавльову

Німецькі правоохоронні органи звинувачують громадянина України Володимира Журавльова у диверсії на газопроводах "Північний потік" та "Північний потік — 2" восени 2022 року.

Офіційно німецьке слідство висунуло йому підозру за кількома статтями:

влаштування вибуху, що спричинив важкі наслідки (антидержавний диверсійний акт);

умисне пошкодження критичної інфраструктури об'єктів підвищеної небезпеки.

За версією Федеральної прокуратури Німеччини, Журавльов був одним із чотирьох фахових інструкторів з дайвінгу, які безпосередньо занурювалися на дно Балтійського моря для закладання вибухових пристроїв. Вибухи сталися 26 вересня 2022 року та серйозно пошкодили три з чотирьох ниток газопроводів.

Слідство стверджує, що група диверсантів орендувала цивільну вітрильну яхту "Андромеда" в Німеччині, за допомогою якої непомітно транспортувала вибухівку та водолазне спорядження до місця проведення операції.

27 серпня 2025 року видання Die Zeit писало, що німецькі слідчі встановили всіх підозрюваних у диверсії на газопроводі "Північний потік" у 2022 році. Серед сімох підозрюваних виявилися українські професійні дайвери та військові.

Це не перша спроба Німеччини отримати Журавльова

До затримання в Хорватії Журавльов уже опинявся під вартою в Польщі. У вересні 2025 року його затримали на підставі німецького європейського ордера на арешт, однак у жовтні того ж року окружний суд Варшави відмовив Німеччині в його екстрадиції. Після цього українця звільнили.

Громадянин України Володимир Журавльов на лаві підсудних в Польщі Фото: Скриншот

Тепер хорватський суд ухвалив протилежне рішення. Водночас воно ще не означає негайної передачі Журавльова Німеччині: захист заявив про намір подати апеляцію.

У справі є ще один українець

До речі, Володимир Журавльов не єдиний українець, якого німецьке слідство пов'язує зі справою "Північних потоків".

У Німеччині вже перебуває під вартою Сергій Кузнєцов, якого затримали в Італії. Наприкінці червня 2026 року Федеральна прокуратура Німеччини висунула Кузнєцову обвинувачення. Водночас, видання Corriere di Bologna 22 серпня писало, що підозрюваний у підриві "Північних потоків" українець Сергій Кузнєцов запевнив, що на момент інциденту був в Україні.

Зазначимо, що офіційні німецькі документи говорять саме про підозри та обвинувачення конкретних осіб. Вони самі по собі не встановлюють причетності української держави до операції.

Президент України Володимир Зеленський раніше заявляв, що Україна не брала участі в операції з підриву "Північного потоку-2".

Нагадаємо, свого часу міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський був готовий надати Журавльову притулок і навіть нагородити медаллю.