Индонезийский остров Бали второй раз за последние три месяца столкнулся с топливным кризисом из-за проблем с перебоями в поставках.

Автомобилисты часами стоят в огромных очередях возле заправок в столице острова Денпасаре и южной части округа Бадунг, поскольку найти топливо марок Pertalite, а местами и Pertamax, становится все труднее, сообщает канал 7News.

Чтобы заправиться, люди занимают очередь еще на рассвете, но и это не всегда спасает ситуацию. На АЗС, расположенной на улице Джалан-Рая-Сесетан в Денпасаре, ожидающим водителям сообщили, что запасы Pertalite закончились. Аналогичная ситуация наблюдалась и в других районах Денпасара и Куты.

На видео, опубликованных в соцсетях, — многокилометровые очереди из мотороллеров и авто.

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Ида Багус Сетиаван, глава Управления по вопросам труда, энергетики и минеральных ресурсов Бали, сообщил, что на прошлой неделе власти совместно с поставщиком топлива Pertamina и дистрибьюторами работали над восстановлением нормальных поставок.

"Нам сообщили, что технически произошел сбой в логистике между нефтебазой Песанггаран и транзитным терминалом Манггис. В настоящее время ситуация постепенно нормализуется", — пояснил он.

Губернатор Бали Ваян Костер призвал жителей острова сохранять спокойствие на фоне нынешней нехватки топлива, заверив, что поставки очень скоро вернутся в норму, пишет ANTARA.

"На самом деле нет причин для паники, поскольку подтверждено наличие достаточных запасов топлива", — заявил он сегодня после участия в мероприятии "Климатическая неделя Бали — 2026" в Денпасаре.

В то же время чиновник признал, что процесс доставки топлива с нефтебаз на АЗС был несколько затруднен из-за дорожных заторов. Одновременный всплеск спроса привел к быстрому истощению запасов на заправках, и потребовалось время, чтобы бензовозы могли совершить рейсы для пополнения резервуаров.

Несмотря на эти трудности с логистикой, правительство провинции Бали утверждает, что длительного топливного кризиса на острове не будет.

"Могу вас заверить: на Бали это не затянется; ситуация должна нормализоваться в течение одного-двух дней", — сказал Костер.

Призвав общественность сохранять спокойствие и немного подождать, он гарантировал надежность запасов топлива и предложил жителям лично убедиться в ситуации, посетив нефтебазы.

На данный момент официальные лица все еще ждут более подробной информации о том, что стало причиной сбоя.

Ранее, для принятия более эффективных мер по устранению дефицита топлива на местах, губернатор Костер провел совещание с представителями компаний PT Pertamina Patra Niaga и Hiswana Migas, а также с руководителем Управления по вопросам занятости, энергетики и минеральных ресурсов (ESDM) провинции Бали.

Он поручил компании Pertamina увеличить объемы поставок и обеспечить строгую оптимизацию распределения топлива марок Pertalite и Pertamax, чтобы поддерживать благоприятный международный имидж Бали.

В ответ на это представители Pertamina сообщили, что среднее суточное потребление Pertalite на Бали составляет примерно 2200 килолитров.

Похожая ситуация на острове наблюдалась в конце августа, когда проблемы с поставками топлива также привели к длинным очередям на АЗС в различных районах Бали.

Тем временем в Ормузском проливе за последние несколько дней минимум три танкера с нефтью подорвались на минах, еще один был атакован ВМС КСИР.

В проблемах с топливом и ростом цен на дизель президент США Дональд Трамп называет не войну в Иране, а Украину, которая наносит удары по российским НПЗ, и своих политических оппонентов.

Напомним, что на самом деле может снизить цены на топливо без помощи Путина.

Также сообщалось, что дизельное топливо в октябре может подорожать еще на несколько гривен.