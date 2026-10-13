Індонезійський острів Балі вдруге за останні три місяці зіткнувся з паливною кризою через проблеми з перебоями у постачанні.

Автомобілісти годинами стоять у величезних чергах біля заправок у столиці острова Денпасарі та південній частині округу Бадунг, оскільки знайти пальне марок Pertalite, а подекуди й Pertamax, стає дедалі складніше, повідомляє канал 7News.

Щоб заправитися, люди стають у чергу ще на світанку, але й це не завжди рятує ситуацію. На АЗС, розташованій на вулиці Джалан-Рая-Сесетан у Денпасарі, водіям, які чекали в черзі, повідомили, що запаси Pertalite закінчилися. Аналогічна ситуація спостерігалася й в інших районах Денпасара та Кути.

На відео, опублікованих у соцмережах, — багатокілометрові черги з моторолерів та автомобілів.

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Іда Багус Сетіаван, голова Управління з питань праці, енергетики та мінеральних ресурсів Балі, повідомив, що минулого тижня влада спільно з постачальником палива Pertamina та дистриб’юторами працювала над відновленням нормальних поставок.

"Нам повідомили, що стався технічний збій у логістиці між нафтобазою Песанггаран і транзитним терміналом Манггіс. Наразі ситуація поступово нормалізується", — пояснив він.

Губернатор Балі Ваян Костер закликав мешканців острова зберігати спокій на тлі нинішнього дефіциту палива, запевнивши, що постачання дуже скоро повернуться до норми, пише ANTARA.

"Насправді немає підстав для паніки, оскільки підтверджено наявність достатніх запасів палива", — заявив він сьогодні після участі у заході "Кліматичний тиждень Балі — 2026" у Денпасарі.

Водночас чиновник визнав, що процес доставки пального з нафтобаз на АЗС дещо ускладнився через затори на дорогах. Одночасний сплеск попиту призвів до швидкого вичерпання запасів на заправках, і знадобився час, щоб бензовози змогли здійснити рейси для поповнення резервуарів.

Незважаючи на ці труднощі з логістикою, уряд провінції Балі запевняє, що тривалої паливної кризи на острові не буде.

"Можу вас запевнити: на Балі це не затягнеться. Ситуація має нормалізуватися протягом одного-двох днів", — сказав Костер.

Закликавши громадськість зберігати спокій і трохи почекати, він запевнив у надійності запасів палива та запропонував мешканцям особисто переконатися в ситуації, відвідавши нафтобази.

Наразі офіційні особи все ще чекають на більш детальну інформацію про те, що стало причиною збою.

Раніше, з метою вжиття більш ефективних заходів щодо усунення дефіциту палива на місцях, губернатор Костер провів нараду з представниками компаній PT Pertamina Patra Niaga та Hiswana Migas, а також з керівником Управління з питань зайнятості, енергетики та мінеральних ресурсів (ESDM) провінції Балі.

Він доручив компанії Pertamina збільшити обсяги поставок та забезпечити сувору оптимізацію розподілу палива марок Pertalite та Pertamax, щоб підтримувати позитивний міжнародний імідж Балі.

У відповідь на це представники Pertamina повідомили, що середнє добове споживання Pertalite на Балі становить приблизно 2200 кілолітрів.

Схожа ситуація на острові спостерігалася наприкінці серпня, коли проблеми з постачанням пального також призвели до довгих черг на АЗС у різних районах Балі.

Тим часом в Ормузькій протоці за останні кілька днів щонайменше три танкери з нафтою підірвалися на мінах, ще один був атакований ВМС КСІР.

У проблемах із паливом та зростанням цін на дизель президент США Дональд Трамп називає причиною не війну в Ірані, а Україну, яка завдає ударів по російських НПЗ, та своїх політичних опонентів.

Нагадаємо, як насправді ціни на паливо можна знизити без допомоги Путіна.

Також повідомлялося, що у жовтні ціна на дизельне паливо може зрости ще на кілька гривень.