Призывал немедленно прекратить войну: всплыло письмо Чубайса Путину

Бывший спецпредставитель президента РФ Анатолий Чубайс, один из топ-чиновников Путина, который уволился после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину и уехал из России, призывал кремлевского диктатора к немедленному прекращению боевых действий.

Это письмо он отправил Владимиру Путину перед отъездом из России в марте 2022 года, после чего подвергся публичным критикам со стороны главы государства, сообщает "Медуза" со ссылкой на отчет спецдокладчицы ООН по правам человека в России Марианны Кацаровой.

В январе 2025 года против бывшего главы "Роснано" и других топ-менеджеров были возбуждены уголовные дела, а их активы арестованы. Корпорация выиграла суд о взыскании с них почти 12 млрд рублей. Чубайс называет эти действия политически мотивированными репрессиями.

Письмо Чубайса и начавшуюся после него кампанию Кацарова упоминает в части доклада о "политически мотивированном изъятии активов и преследовании предпринимателей".

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Анатолий Чубайс в комментарии ресурсу "Эхо" подтвердил, что действительно отправлял письмо Путину.

Чубайс возглавлял "Роснано" в 2008- 2020 годах, а затем работал спецпредставителем президента РФ по связям с международными организациями.

После того, как Чубайс покинул РФ, Путин называл его "каким-то Моше Израилевичем" и говорил, что "в структуре нанотехнологий, которую он возглавлял долгие годы" обнаружилась "огромная финансовая дыра".

Чубайс не поддержал объявленную кремлевским диктаторов "СВО", уволился и покинул Россию. Улетая со своей третьей женой Дуней Смирновой в Стамбул, он оставил немало ценных активов в РФ, включая его роскошную виллу в скандинавском стиле в подмосковном Переделкино за 30 миллионов долларов.

В августе 2022 года у Чубайса за границей резко ухудшилось состояние здоровья, его госпитализировали в одну из европейских больниц. Врачи оценивали его состояние как "средней тяжести".

Итальянский прокурор Грегорио Капассо навестил Чубайса в больнице Mater Olbia.

Врачи пришли к выводу, что причиной ухудшения здоровья Чубайса могло стать перенесенное ранее неврологическое заболевание. Они диагностировали у больного синдром Гийена-Барре — аутоиммунное заболевание, поражающее нервную систему и вызывающее при приступах полное онемение конечностей.

Однако прокурор все же решил удостовериться в том, что россиянин не стал жертвой отравления.

6 августа 2022 года его выписали, после чего он отправился на реабилитацию в немецкий Франкфурт.