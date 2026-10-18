Закликав негайно припинити війну: з`явився лист Чубайса до Путіна

Колишній спеціальний представник президента РФ Анатолій Чубайс, один із топ-посадовців Путіна, який звільнився після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну та виїхав із Росії, закликав кремлівського диктатора до негайного припинення бойових дій.

Цей лист він надіслав Володимиру Путіну перед від’їздом із Росії у березні 2022 року, після чого зазнав публічної критики з боку глави держави, повідомляє "Медуза" з посиланням на звіт спеціальної доповідачки ООН з прав людини в Росії Маріанни Кацарової.

У січні 2025 року проти колишнього керівника "Роснано" та інших топ-менеджерів було порушено кримінальні справи, а їхні активи — арештовано. Корпорація виграла судовий процес щодо стягнення з них майже 12 млрд рублів. Чубайс називає ці дії політично вмотивованими репресіями.

Лист Чубайса та кампанію, що розпочалася після нього, згадується в частині доповіді, присвяченій "політично вмотивованому вилученню активів та переслідуванню підприємців".

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Анатолій Чубайс у коментарі для ресурсу "Ехо" підтвердив, що дійсно надсилав листа Путіну.

Чубайс очолював "Роснано" у 2008–2020 роках, а потім працював спеціальним представником президента РФ із зв’язків з міжнародними організаціями.

Після того, як Чубайс покинув РФ, Путін називав його "якимось Моше Ізраїлевичем" і говорив, що "у структурі нанотехнологій, яку він очолював протягом багатьох років", виявилася "величезна фінансова діра".

Чубайс не підтримав оголошену кремлівським диктатором "СВО", звільнився та покинув Росію. Вилітаючи зі своєю третьою дружиною Дунею Смирновою до Стамбула, він залишив чимало цінних активів у РФ, зокрема свою розкішну віллу у скандинавському стилі в підмосковному Передєлкіно вартістю 30 мільйонів доларів.

У серпні 2022 року у Чубайса за кордоном різко погіршився стан здоров’я, його госпіталізували до однієї з європейських лікарень. Лікарі оцінювали його стан як "середньої тяжкості".

Італійський прокурор Грегоріо Капассо відвідав Чубайса в лікарні Mater Olbia.

Лікарі дійшли висновку, що причиною погіршення стану здоров’я Чубайса могло стати перенесене раніше неврологічне захворювання. Вони діагностували у хворого синдром Гійєна-Барре — аутоімунне захворювання, що уражає нервову систему та викликає під час нападів повне оніміння кінцівок.

Однак прокурор все ж вирішив переконатися, що росіянин не став жертвою отруєння.

6 серпня 2022 року його виписали, після чого він вирушив на реабілітацію до німецького Франкфурта.