США пригрозили Европе и шантажируют Украиной, если ЕС ограничит работу Starlink, — СМИ

Речь идет о вопросе распределения частот. ЕС хочет, чтобы приоритет был отдан его спутниковым операторам, а США угрожают ответными мерами и заявляют, что у Украины возникнут проблемы.

Посол США в ЕС Эндрю Паздер пригрозил "разрушительными" ответными мерами в отношении европейских компаний, если Брюссель ограничит доступ американских конкурентов, в первую очередь SpaceX Илона Маска, к европейскому рынку спутниковой связи. Об этом посол заявил в беседе с Financial Times.

По данным издания, планы европейских чиновников и парламентариев отдать приоритет европейским компаниям при распределении частот для спутниковой связи натолкнулись на сопротивление Вашингтона. Посол предупредил, что из-за масштабов американского рынка последствия для европейских операторов будут крайне болезненными.

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Почему ЕС хочет изменить распределение частот

В ЕС пытаются снизить зависимость от американских технологий. Причины — опасения из-за непредсказуемых действий Дональда Трампа и риски, связанные с доминированием иностранных компаний в сфере критически важной инфраструктуры. Европейцы также считают, что компания Илона Маска нестабильна в плане принятия решений: речь идет о недавних ограничениях Starlink для Украины.

Предложенные изменения в распределении радиочастотного спектра подверглись резкой критике со стороны SpaceX. В компании предупредили, что этот шаг может ухудшить качество связи в Украине, где сервис Starlink играет ключевую роль в обеспечении связью как гражданского населения (экстренных служб), так и военных.

Еще в мае Еврокомиссия предложила зарезервировать для европейских операторов часть полосы 2 ГГц. В настоящее время её используют американские компании Viasat и EchoStar. Издание отмечает, что предложение ещё должно быть одобрено государствами-членами ЕС и Европарламентом.

А в марте председатель Федеральной комиссии по связи США Брендан Карр предупредил, что Вашингтон может принять ответные меры, если ЕС отдаст предпочтение европейским спутниковым операторам.

Напомним, "Фокус" сообщал, что проблемы со скоростью у украинских дронов, управляемых через Starlink, начались утром 14 октября. Волонтер и общественный деятель Сергей Стерненко сообщил, что терминалы перестают работать при скорости свыше 160 км/ч, из-за чего бойцы не смогли выполнить часть боевых задач.

Впоследствии президент Зеленский призвал Маска возобновить работу Starlink в Украине. Он предупредил, что из-за снижения скорости в первую очередь пострадают мирные жители Украины.

Сам Илон Маск ответил, что не снижал скорость для дронов ВСУ. Это сделали у Трампа.

Впоследствии скорость передачи данных со спутников начала восстанавливаться, а сенатор-республиканец Том Тиллис считает, что причину сбоя следует искать в системах самого Пентагона.