США пригрозили Європі і шантажують Україною, якщо ЄС обмежить Starlink, — ЗМІ

Мова йде про питання розподілу частот. ЄС хоче пріоритет для своїх супутникових операторів, а США погрожують відповіддю і стверджує, що проблеми будуть у України.

Посол США в ЄС Ендрю Паздер пригрозив "руйнівними" відповідними заходами проти європейських компаній, якщо Брюссель обмежить доступ американським конкурентам, насамперед SpaceX Ілона Маска, до європейського ринку супутникового зв'язку. Про це посол сказав у розмові з Financial Times.

За даними видання, плани європейських посадовців і парламентарів віддати пріоритет європейським компаніям під час розподілу частот для супутникового зв'язку наштовхнулися на опір Вашингтона. Посол попередив, що через масштаби американського ринку наслідки для європейських операторів будуть вкрай болісними.

Чому ЄС хоче змінити розподіл частот

У ЄС намагаються зменшити залежність від американських технологій. Причини — побоювання через непередбачувані дії Дональда Трампа та ризики, пов'язані з домінуванням іноземних компаній у сфері критично важливої інфраструктури. Європейці також бачать, що компанія Ілона Маска не стабільна в плані рішень: мова про нещодавні обмеження Starlink для України.

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Запропоновані зміни в розподілі радіочастотного спектра різко розкритикувала SpaceX. У компанії попередили, що цей крок може погіршити якість зв'язку в Україні, де сервіс Starlink відіграє ключову роль у забезпеченні зв'язком як цивільного населення (екстрених служб), так і військових.

Ще у травні Єврокомісія запропонувала зарезервувати для європейських операторів частину смуги 2 ГГц. Нині її використовують американські компанії Viasat та EchoStar. Видання зазначає, що пропозиція ще має бути схвалена державами-членами ЄС та Європарламентом.

А у березні голова Федеральної комісії зі зв'язку США Брендан Карр попередив, що Вашингтон може вжити дзеркальних заходів, якщо ЄС віддасть перевагу європейським супутниковим операторам.

Нагадаємо, Фокус повідомляв, що проблеми зі швидкістю для українських дронів, які керуються через Starlink, почались зранку 14 жовтня. Волонтер і громадський діяч Сергій Стерненко повідомив, що термінали перестають працювати на швидкості понад 160 км/год, через що бійці не змогли виконати частину бойових завдань.

Згодом президент Зеленський закликав Маска відновити роботу Starlink в Україні. Він попередив, що через зменшення швидкості постраждають перш за все цивільні українці.

Сам Ілон Маск відповів, що не вимикав швидкість для дронів ЗСУ. Це зробили у Трампа.

Згодом швидкість передачі даних із супутників почала повертатись, а сенатор республіканець Том Тілліс вважає, що причину збою слід шукати в системах самого Пентагону.