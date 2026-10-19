Зарабатывает больше $400 миллионов в год: сын Пригожина расширил бизнес в Африке, — WSJ

28-летний Павел Пригожин, сын покойного главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, не только унаследовал состояние отца в 12 миллиардов рублей, но и прибрал к рукам его дела в Африке.

После смерти отца Павел сохранил контроль над "вагнеровцами" в Центральноафриканской Республике (ЦАР) и приумножил бизнес отца, пишет The Wall Street Journal в статье "Плейбой, унаследовавший самую печально известную в мире наемническую группировку".

Несмотря на то, что российская власть после гибели Пригожина-старшего взяла ЧВК "Вагнер" под контроль и создала "Африканский корпус" Минобороны, в который должны были перейти наемники, сын военачальника сумел не остаться в стороне от дела своего родителя.

По информации издания, в этом ему помог президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера, который попросил Кремль не заменять бойцов ЧВК "Вагнер" военными Минобороны РФ. Более того, он интегрировал наемников Пригожина в полицию, армию и разведывательные подразделения страны.

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Сейчас в столице ЦАР, Банги, находятся около полутысячи "вагнеровцев", которые задействованы в охране президента, воюют с повстанцами и зарабатывают на добыче золота, торговле наркотиками и оружием.

Павел Пригожин, по утверждениям WSJ, взял под контроль крупнейшее в ЦАР месторождение золота, которое приносит $250 миллионов в год.

Президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера (слева) дружит с диктатором Путиным Фото: РИА Новости

В вывозе металла за границу ему активно помогают местные власти, которые помечают добытый металл как госсобственность. Как удалось узнать журналистам, последние три месяца поставки шли через Беларусь.

Также "молодое дарование" контролирует значительную часть местного рынка трамадола и продает оружие повстанческим группировкам в Судане и Ливии. ЧВК "Вагнер" выпускает в ЦАР водку и пиво.

Группировка также владеет радиостанциями в стране, которые транслируют антизападную пропаганду, прославляют президента Туадеру и восхваляют Россию.

В общей сложности семья Пригожиных в год зарабатывает более $400 миллионов. По крайней мере, такие цифры приводит организация "Глобальная инициатива по борьбе с транснациональной организованной преступностью".

Сам Пригожин-младший постоянно живет в Санкт-Петербурге, но регулярно летает в Банги, где останавливается в отеле Ledger Plaza. Последний расследователи называют фактической штаб-квартирой ЧВК.

Территория отеля усиленно охраняется вооруженными бойцами, а перед встречей с Павлом даже самые высокопоставленные военнослужащие проходят проверку.

Смерть Пригожина: что известно

Евгений Пригожин скончался три года назад, 23 августа 2023 года, в результате крушения частного бизнес-джета Embraer Legacy 600 в Тверской области России. 85-летняя Виолетта Пригожина призналась, что глава "Вагнера" предсказывал свою смерть за несколько дней до авиакатастрофы своего бизнес-самолета. Этому предшествовал его "марш на Москву".

После гибели главаря "вагнеровцы" рассеялись по подразделениям ВС РФ на фронте в Украине и, вполне вероятно, фигурируют в статистике Генштаба ВСУ о российских потерях.

Тем временем остатки наемников, ставшие частью Африканского корпуса, ушли из некоторых регионов Африки с позором и провалами, а кремлевскими троллями занимается ФСБ: "наследие" Пригожина почти исчезло, и о нем вспоминают только в годовщину мятежа и годовщину смерти.

Напомним, 18-летний сын Кадырова собирает свою армию

Также сообщалось, что произошло с ЧВК "Вагнер" и жив ли на самом деле Евгений Пригожин.