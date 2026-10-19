Заробляє понад $400 мільйонів на рік: син Пригожина розширив бізнес в Африці, — WSJ

28-річний Павло Пригожин, син покійного керівника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина, не тільки успадкував статки батька у розмірі 12 мільярдів рублів, а й перебрав на себе його справи в Африці.

Після смерті батька Павло зберіг контроль над "вагнерівцями" у Центральноафриканській Республіці (ЦАР) і розширив бізнес батька, пише The Wall Street Journal у статті "Плейбой, який успадкував найсумнозвіснішу у світі групу найманців".

Незважаючи на те, що російська влада після загибелі Пригожина-старшого взяла ПВК "Вагнер" під контроль і створила "Африканський корпус" Міноборони, до якого мали перейти найманці, син воєначальника зумів не залишитися осторонь справи свого батька.

За інформацією видання, у цьому йому допоміг президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера, який попросив Кремль не замінювати бійців ПВК "Вагнер" військовими Міністерства оборони РФ. Більше того, він інтегрував найманців Пригожина в поліцію, армію та розвідувальні підрозділи країни.

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Зараз у столиці ЦАР, Бангі, перебуває близько півтисячі "вагнерівців", які беруть участь в охороні президента, воюють із повстанцями та заробляють на видобутку золота, торгівлі наркотиками та зброєю.

Павло Пригожин, за твердженнями WSJ, взяв під контроль найбільше в ЦАР родовище золота, яке приносить $250 мільйонів на рік.

Президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера (ліворуч) дружить із диктатором Путіним Фото: РИА Новости

У вивезенні металу за кордон йому активно допомагають місцеві органи влади, які позначають видобутий метал як державну власність. Як вдалося з’ясувати журналістам, останні три місяці поставки здійснювалися через Білорусь.

Крім того, "молодий талант" контролює значну частину місцевого ринку трамадолу та продає зброю повстанським угрупованням у Судані та Лівії. ПВК "Вагнер" виробляє у ЦАР горілку та пиво.

Ця угруповання також володіє радіостанціями в країні, які транслюють антизахідну пропаганду, прославляють президента Туадеру та вихваляють Росію.

Загалом сім'я Пригожиних заробляє понад $400 мільйонів на рік. Принаймні, такі цифри наводить організація "Глобальна ініціатива з боротьби з транснаціональною організованою злочинністю".

Сам Пригожин-молодший постійно мешкає в Санкт-Петербурзі, але регулярно літає до Бангі, де зупиняється в готелі Ledger Plaza. Останній слідчі називають фактичною штаб-квартирою ПВК.

Територія готелю ретельно охороняється озброєними бійцями, а перед зустріччю з Павлом навіть найвищі військові чини проходять перевірку.

Смерть Пригожина: що відомо

Євген Пригожин помер три роки тому, 23 серпня 2023 року, внаслідок аварії приватного бізнес-джета Embraer Legacy 600 у Тверській області Росії. 85-річна Віолетта Пригожина зізналася, що керівник "Вагнера" передбачав свою смерть за кілька днів до авіакатастрофи свого бізнес-літака. Цьому передував його "марш на Москву".

Після загибелі ватажка "вагнерівці" розійшлися по підрозділах ЗС РФ на фронті в Україні і, цілком ймовірно, фігурують у статистиці Генштабу ЗСУ щодо російських втрат.

Тим часом залишки найманців, які увійшли до складу Африканського корпусу, покинули деякі регіони Африки з ганьбою та поразками, а кремлівськими тролями займається ФСБ: "спадщина" Пригожина майже зникла, і про нього згадують лише в річницю заколоту та річницю смерті.

Нагадаємо, що 18-річний син Кадирова збирає власну армію

Також повідомлялося, що сталося з ПВК "Вагнер" і чи справді живий Євген Пригожин.