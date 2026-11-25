Москва называет безосновательными обвинения Польши в нарушении воздушного пространства тремя крылатыми ракетами Х-101. Российского посла Георгия Михна вызвали в МИД в Варшаве и вручили ноту протеста, после чего дипломат заявил, что доказательств причастности России нет.

Россия назвала необоснованными претензии Польши в отношении трёх крылатых ракет Х-101, которые 20 ноября упали на польской территории. Посол РФ в Варшаве Георгий Михно заявил, что польская сторона якобы не предоставила доказательств причастности Москвы к инциденту.

В Министерство иностранных дел Польши дипломата вызвали, чтобы вручить ноту протеста в связи с нарушением воздушного пространства страны российскими ракетами. Свою позицию он озвучил уже после встречи.

По версии российского посольства, Михно "самым решительным образом отверг обвинения в адрес Российской Федерации как безосновательные, необоснованные и не подкрепленные доказательствами".

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В Москве также назвали неприемлемой саму практику выдвижения обвинений на основе политически мотивированных предположений. Публичные заявления польских властей дипломатическое представительство охарактеризовало как "открыто русофобские", а Варшаву обвинило в намерениях усилить антироссийские настроения и ухудшить двусторонние отношения.

Посольство РФ в Польше отреагировало на инцидент

Нарушение воздушного пространства Польши 20 ноября: что известно

О вторжении в воздушное пространство как минимум тремя российскими объектами сообщил в пятницу, 20 ноября, министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш. Сначала речь шла о двух ракетах Х-101 и одном реактивном беспилотнике.

Обломки упали в Новом Липовце, Руднике-над-Сяном и Молодиче. В первом населенном пункте объект загорелся на поле возле леса, и местные жители услышали звук взрыва. В Руднике-над-Сяном обломки обнаружили в лесу, а в Молодиче объект упал на незастроенном участке, примерно в 280 метрах от дачного дома. Сообщений о пострадавших не поступало.

Польские военные не открывали огонь, поскольку необходимые для этого условия не были выполнены. Об этом сообщило агентство PAP со ссылкой на заявление командующего Вооружёнными силами Польши генерала Иренеуша Новака.

Реакции политиков на этот инцидент разделились. Президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Путин сделал это "случайно", тогда как премьер-министр Польши Дональд Туск назвал ситуацию "не похожей на несчастный случай".

Ранее сообщалось, что в воздушное пространство Польши во время обстрела Украины 20 ноября залетели не две, а три крылатые ракеты Х-101, и все они были изготовлены в четвёртом квартале этого года. Польские следователи установили, что обломки, найденные в Новом Липовце, Руднике-над-Сяном и Молодиче, принадлежат именно этому типу ракет. В двух первых населенных пунктах следственные действия завершены, а в Молодиче их приостановили.

Кроме того, российский реактивный дрон пролетел над севером Украины, пересек украинско-польскую границу в Волынской области и вошел на территорию Польши. В связи с угрозой военное командование страны в экстренном порядке активизировало противовоздушную оборону.