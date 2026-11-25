Звинувачення Польщі у порушенні повітряного простору трьома крилатими ракетами Х-101 Москва називає безпідставними. Російського посла Георгія Міхна викликали до МЗС у Варшаві й вручили ноту протесту, після чого дипломат заявив, що доказів причетності Росії немає.

Безпідставними Росія назвала претензії Польщі щодо трьох крилатих ракет Х-101, які 20 листопада впали на польській території. Посол РФ у Варшаві Георгій Міхно заявив, що польська сторона нібито не надала доказів причетності Москви до інциденту.

До Міністерства закордонних справ Польщі дипломата викликали, щоб вручити ноту протесту через порушення повітряного простору країни російськими ракетами. Власну позицію він озвучив уже після зустрічі.

За версією російського посольства, Міхно "найрішучішим чином відкинув звинувачення на адресу Російської Федерації як безпідставні, необґрунтовані та не підкріплені доказами".

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Неприйнятною в Москві назвали й саму практику висувати звинувачення на основі політично вмотивованих припущень. Публічні заяви польської влади дипломатичне представництво охарактеризувало як "відкрито русофобські", а Варшаву звинуватило в намірах посилити антиросійські настрої та погіршити двосторонні відносини.

Посольство РФ у Польщі відреагувало на інцидент

Порушення повітряного простору Польщі 20 листопада: що відомо

Про порушення повітряного простору щонайменше трьома російськими цілями повідомив у п'ятницю, 20 листопада, міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш. Спершу йшлося про дві ракети Х-101 і один реактивний безпілотник.

Уламки впали в Новому Ліповці, Руднику-над-Сяном та Молодичі. У першому населеному пункті об'єкт загорівся на полі біля лісу, і місцеві чули звук вибуху. У Руднику-над-Сяном залишки знайшли в лісі, а в Молодичі об'єкт упав на незабудованій ділянці, приблизно за 280 метрів від дачного будинку. Повідомлень про постраждалих не надходило.

Вогонь польські військові не відкривали, оскільки необхідні для цього умови не були виконані. Про це писало видання PAP із посиланням на заяву командувача Збройних сил Польщі генерала Іренеуша Новака.

Реакції політиків на інцидент різнилися. Президент США Дональд Трамп казав, що Володимир Путін зробив це "випадково", тоді як прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск назвав ситуацію "не схожою на нещасний випадок".

Раніше повідомлялося, що в повітряний простір Польщі під час обстрілу України 20 листопада залетіли не дві, а три крилаті ракети Х-101, і всі вони були виготовлені у четвертому кварталі цього року. Польські слідчі встановили, що уламки з Нового Ліповця, Рудника-над-Сяном і Молодича належать саме цьому типу ракет. У двох перших населених пунктах слідчі дії завершили, а в Молодичі їх призупинили.

Також російський реактивний дрон пролетів через північ України, перетнув українсько-польський кордон у Волинській області та зайшов на територію Польщі. Через небезпеку військове командування країни екстрено активізувало протиповітряну оборону.