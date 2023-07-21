Рвали одежду и волосы: женщины устроили массовую драку в элитном казино Лас-Вегаса (видео)

Женщина заметила любовницу своего мужа в холле престижного заведения, после чего напала на нее и начала избивать. Массовая драка переместилась в вестибюль казино, где проходил покерный турнир.

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В одном из элитных казино Лас-Вегаса произошла драка. Двое женщин напали на посетителей и начали их избивать. Об этом сообщает издание Мirror.

Так, Даниэлла Пертусиелло и ее подруга Аманда Колладо решили посетить высококлассный отель Wynn Las Vegas и казино в Лас-Вегасе. Через несколько секунд к ним сзади подошли две другие женщины и ударили их кулаками по затылку.

Завязалась массовая драка, которая переместилась в вестибюль, где и проходил покерный турнир. Девушки хватали друг друга, рвали одежду и волосы.

Как стало известно позже, причиной драки стал некий мужчина, который был любовником Даниэллы Пертусиелло. А одна из нападавших была его женой.

Пертусиелло и Кольядо якобы только что вернулись с вечеринки у бассейна. А супруга любовника и ее подруга узнали женщину.

Прохожие делали попытки успокоить их и прекратить драку, но у них это не вышло. Тогда на помощь пришла охрана казино.

Девушек задержала полиция до выяснения обстоятельств.

Напомним, что в Милане произошла массовая драка. Скандал начался вечером, 19 июня, в 18.45, после того, как человек припарковал свою машину на румынских номерах перед домом на виа Эмилио Фаа ди Бруно. В драке участвовали 60 человек, в том числе женщины и дети. По данным издания, все они принадлежат к двум враждующим кланам ромов.