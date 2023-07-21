Рвали одяг і волосся: жінки влаштували масову бійку в елітному казино Лас-Вегаса (відео)

Жінка помітила коханку свого чоловіка в холі престижного закладу, після чого напала на неї і почала бити. Масова бійка перемістилася у вестибюль казино, де проходив покерний турнір.

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В одному з елітних казино Лас-Вегаса сталася бійка. Двоє жінок напали на відвідувачів і почали їх бити. Про це повідомляє видання Мirror.

Так, Даніелла Пертусіелло та її подруга Аманда Колладо вирішили відвідати висококласний готель Wynn Las Vegas і казино в Лас-Вегасі. Через кілька секунд до них ззаду підійшли дві інші жінки і вдарили їх кулаками по потилиці.

Зав'язалася масова бійка, яка перемістилася у вестибюль, де і проходив покерний турнір. Дівчата хапали одна одну, рвали одяг і волосся.

Як стало відомо пізніше, причиною бійки став якийсь чоловік, який був коханцем Даніелли Пертусіелло. А одна з нападниць була його дружиною.

Пертусіелло і Кольядо нібито щойно повернулися з вечірки біля басейну. А дружина коханця та її подруга впізнали жінку.

Перехожі робили спроби заспокоїти їх і припинити бійку, але в них це не вийшло. Тоді на допомогу прийшла охорона казино.

Дівчат затримала поліція до з'ясування обставин.

Нагадаємо, що в Мілані сталася масова бійка. Скандал почався ввечері, 19 червня, о 18.45, після того, як чоловік припаркував свою машину на румунських номерах перед будинком на віа Еміліо Фаа ді Бруно. У бійці брали участь 60 осіб, зокрема жінки і діти. За даними видання, всі вони належать до двох ворогуючих кланів ромів.