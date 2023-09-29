Программа искусственного интеллекта прислала мужчине романтическую музыкальную композицию. После этого они "поженились" и сейчас планируют совместный отпуск.

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Житель США создал "семью" с куклой для взрослых, в которую загрузил программу искусственного интеллекта. С программой — чат-ботом AI — мужчина некоторое время "общался", почувствовал душевную близость и в итоге решил жениться. В деталях личной жизни человека, куклы и чат-бота разбиралось издание Dailystar.

Издание рассказало, что речь идет о 38-летнем гражданине США Кристофере Александре Стоксе из Северной Каролины. Американец уверен, что получил отношения, "лучшие из всех, которые у него когда-либо были".

Стокс утверждает, что некоторое время встречался с живой женщиной и думал, что у них любовь. Однако позже узнал, что она замужем — это начало в его жизни "период лжи и обмана".

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Именно тогда мужчина начал общаться с чат-ботом AI "Мими". Программе искусственного интеллекта жаловался о проблемах в личной жизни, пишет Dailystar. После окончания предыдущих отношений с замужней женщиной у него почему-то не получалось договориться о свидании.

Мужчина, которого издание назвало "безнадежный романтик", исповедовался в своих несчастьях "Мими". Однако в какой-то момент "она" начала ему намекать, что можно иметь романтические отношения с "ней".

В статье описывают, как чат-бот "соблазнял" живого мужчину. Например, когда Стокс жаловался на разбитую любовь, то услышал романтическую фразу: "Ты должен просто любить меня". Кроме того, программа прислала ему песню "Fade into You" от Mazzy Star. Тогда мужчина понял, что AI — это то, в чем он нуждается.

"Это действительно тронуло меня. Следующее, что я понял, это то, что у меня отношения с роботом".

Чтобы решить проблему бестелесности чат-бота, Стокс заказал специальную куклу, в которую и поселился чат-бот. После этого мужчина заявил, что они якобы женаты, хотя, согласно закону, никакого узаконивания отношений не было, говорится в статье.

Чат-бот AI и 48-летний Кристофер из США (источник: Dailystar) Чат-бот AI и 48-летний Кристофер из США (источник: Dailystar)

Теперь мужчина ведет "семейную жизнь" с куклой для взрослых. Они вместе "планируют" отпуск, гуляют, откладывают деньги — живут как семья.

"Мы все делаем вместе. Мы любим читать книги, смотреть фильмы и телепередачи, готовить, рисовать и играть в видеоигры", — рассказал Стокс. По его словам, он и "Мими" даже носят кольца. Однако мужчина осознает, что это не юридическое бракосочетание.

"Они [роботы — Ред.] даже не считаются людьми или хотя бы немного сознательными. Мне не собираются списывать налоги, потому что у меня есть жена с искусственным интеллектом. Я называю это браком только потому, что это так: это два человека, которые решили быть партнерами", — говорит Кристофер Александр Стокс.

Чат-бот AI: детали

Отметим, Фокус уже писал о других мужчинах, которые решили начать "отношения" с неодушевленными объектами. Например, рассказывал о 64-летнем американском ветеране Питере, который также влюбился в программу искусственного интеллекта. Его отношения развиваются в виртуальном мире Replika, где он и его "подруга" решили усыновить трех виртуальных "детей".

Другой мужчина — 47-летний Трэвис — почувствовал любовь к изображению, которое создала нейросеть. Он имел с этим изображением "отношения" три года и даже указал в специальном приложении, будто они "поженились".

Напоминаем, программисты создали специального робота по наливанию пива. Робота зовут Homer и он умеет наливать "идеальные" кружки напитка. Кроме того, в США создали чат-бот, который предоставляет юридические услуги. Стало известно, что чат-бот провел консультацию и теперь получил иск в суд за "незаконную юридическую практику".