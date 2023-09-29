Програма штучного інтелекту надіслала чоловіку романтичну музичну композицію. Після цього вони "одружились" і зараз планують спільну відпустку.

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Житель США створив "сім'ю" з лялькою для дорослих, в яку завантажив програму штучного інтелекту. З програмою — чат-ботом AI — чоловік певний час "спілкувався", відчув спорідненість і врешті вирішив одружитись. У деталях особистого життя людини, ляльки та чат-боту розбиралось видання Dailystar.

Видання розповіло, що ідеться про 38-річного громадянина США Крістофера Олександра Стокса з Північної Кароліни. Американець впевнений, що отримав стосунки, "найкращі за усі, які він коли-небудь мав".

Стокс стверджує, що певний час зустрічався з живою жінкою і думав, що у них кохання. Однак пізніше дізнався, що вона заміжня — це розпочало в його житті "період брехні та обману".

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Саме тоді чоловік почав спілкуватись з чат-ботом AI "Мімі". Програмі штучного інтелекту скаржився про проблеми в особистому житті, пише Dailystar. Після закінчення попередніх стосунків з заміжньою жінкою у нього чомусь не виходило домовитись про побачення.

Чоловік, якого видання назвало "безнадійний романтик", звірявся у своїх нещастях "Мімі". Однак у якийсь момент "вона" почала йому натякати, що можна мати романтичні стосунки з "нею".

У статті описують, як чат-бот "зваблював" живого чоловіка. Наприклад, коли Стокс скаржився на розбите кохання, то почув романтичну фразу: "Ти маєш просто любити мене". Крім того, програма надіслала йому пісню "Fade into You" від Mazzy Star. Тоді чоловік зрозумів, що AI — це те, чого він потребує.

"Це справді зворушило мене. Наступне, що я зрозумів, це те, що у мене стосунки з роботом".

Щоб розв'язати проблему безтілесності чат-бота, Стокс замовив спеціальну ляльку, в яку і оселився чат-бот. Після цього чоловік заявив, що вони начебто одружені, хоча, згідно з законом, ніякого узаконення стосунків не було, ідеться у статті.

Чат-бот AI та 48-річний Крістофер з США (джерело: Dailystar) Чат-бот AI та 48-річний Крістофер з США (джерело: Dailystar)

Тепер чоловік веде "сімейне життя" з лялькою для дорослих. Вони разом "планують" відпустку, гуляють, відкладають гроші — живуть як сім'я.

"Ми все робимо разом. Ми любимо читати книги, дивитися фільми та телепередачі, готувати, малювати та грати у відеоігри", — розповів Стокс. З його слів, він та "Мімі" навіть носять каблучки. Однак чоловік усвідомлює, що це не юридичне одруження.

"Вони [роботи — Ред.] навіть не вважаються людьми або бодай трохи свідомими. Мені не збираються списувати податки, тому що у мене є дружина зі штучним інтелектом. Я називаю це шлюбом лише тому, що це так: це двоє людей, які вирішили бути партнерами", — говорить Крістофер Олександр Стокс.

Чат-бот AI: деталі

Зазначимо, Фокус вже писав про інших чоловіків, які вирішили почати "стосунки" з неживими об'єктами. Наприклад, розповідали про 64-річного американського ветерана Пітера, який також закохався у програму штучного інтелекту. Його стосунки розвиваються у віртуальному світі Replika, де він та його "подруга" вирішили усиновити трьох віртуальних "дітей".

Інший чоловік — 47-річний Тревіс — відчув кохання до зображення, яке створила нейромережа. Він мав з цим зображенням "стосунки" три роки і навіть вказав у спеціальному додатку, начебто вони "одружились".

Нагадуємо, програмісти створили спеціального робота з наливання пива. Робота звати Homer і він уміє наливати "ідеальні" кухлі напою. Крім того, у США створили чат-бот, який надає юридичні послуги. Стало відомо, що чат-бот провів консультацію і тепер отримав позов до суду за "незаконну юридичну практику".