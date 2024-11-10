4 роки, 7 континентів, 140 країн: у США вигадали спосіб "втекти" від президентства Трампа (фото)

Американцы могут приобрести билеты на круизный корабль Villa Vie Odyssey и в течение года-четырех находиться в кругосветном путешествии. Цена за такое путешествие стартует от 150 тысяч долларов.

Круизный корабль Villa Vie Odyssey предлагает четырехлетнее кругосветное путешествие для тех, кого состояние мира или результаты выборов заставили задуматься о переезде из США. Об этом сообщает издание Business Insider.

По словам представителя борта, Villa Vie Odyssey не предоставляет американцам гражданства в других странах, однако дает им "гибкость, чтобы избежать пробок, политики и однообразия городской жизни".

Так билеты на борт "все включено" стоят от 255 999 долларов для одноместных номеров, тогда как цена двухместного стартует от 319 998 долларов за четырехлетнюю поездку с посещением 140 стран на всех семи континентах.

Пассажирам также доступен двухлетний пакет "средний выбор" за 150 399 долларов за одного и 187 998 долларов за двоих. Этот тариф подходит для тех, кто хочет "снова попробовать все дома после результатов выборов 2026 года". Кроме этого, в доступе однолетние и трехлетние пакеты.

Борт Villa Vie Odyssey имеет спа-центр и фитнес-программы. Также пассажиры могут получить бесплатное пиво и вино во время обеда и ужина.

Корабль Villa Vie Odyssey: что о нем известно

Борт насчитывает восемь палуб и может разместить 650 пассажиров. Длина корабля составляет 195,82 метра, а ширина — 22,52 метра. В каждой вилле на корабле есть меблированные номера, ванные комнаты, сейф, интернет, телевизор, мини-холодильник и климат-контроль.

Фото: Скриншот Фото: Скриншот Фото: Скриншот Фото: Скриншот

Напомним, 9 ноября в СМИ сообщили, что американцы начали искать способы переезда за границу из-за результатов президентских выборов. В частности, в компании Google рассказали, что поисковый запрос "переезд в Канаду" вырос на 1270% за 24 часа после закрытия избирательных участков.

8 ноября журналисты отметили, что Канада начала сталкиваться с рекордным числом просителей убежища и пытается принять меньше мигрантов, которые покидают США, боясь репрессий и депортации. В частности, полиция страны готовилась к этому несколько месяцев.