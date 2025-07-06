Топ‑5 вирусных историй недели: от ревнивого кота до подарка, хранимого 14 лет (фото)

Отцу понадобилось 14 лет, чтобы подготовить подарок, кот переживает потерю статуса в семье, а женщина решила уехать из столицы в деревню. Рассказываем о 5 историях недели, которые не оставили читателей равнодушными.

Related video

Иногда самые простые истории касаются сердца куда сильнее громких заголовков. На этой недели Фокус подобрал для вас пять материалов, в которых — любовь, юмор, неожиданное решение и немного ревности.

Именно эти сюжеты вызвали живой отклик у читателей: их обсуждали, ими делились, над ними смеялись и тихо прослезились вместе с героями.

Кот Бинкс и младенец: когда ты больше не главный в доме

Британская пара опубликовала видео своего кота Бинкса, который сидел рядом с новорожденным сыном с недовольной мордочкой. Этот кадр покорил пользователей TikTo. В ролике видно, как отец играет с малышом, а кот смотрит в камеру с выражением "вселенской обиды".

Пост стал вирусным набрав более 1, 2 миллиона просмотров и тысячи комментариев. Пользователи также делились историями своих "обиженных старших детей".

Настоящую славу в соцсетях получил кот на заднем фоне, а не отец и сын Фото: TikTok

Рианна Хилл, которая стала мамой в сентябре 2024 года, призналась, что раньше главным мальчиком в ее жизни был именно Бинкс. Двухлетний кот обожал внимание, игры и еду, но появление младенца в доме внесло свои коррективы.

По ее словам, теперь между малышом и котом воцарился мир. Они вместе играют, ловят мыльные пузыри и с интересом исследуют водный коврик. Иногда же они просто молча наблюдают друг за другом издалека, будто еще привыкают к новому соседству.

История Бинкса оказалась трогательной не только из-за мордашки, но и потому, что она показала: даже животные чувствуют перемены в семье.

Соседи распилили дерево из-за ссоры

В Великобритании двое соседей не смогли договориться, кому принадлежит ель на границе участков. Итог: дерево срезали, но только с одной стороны. История о "наполовину срубленном дереве" прогремела в мировых СМИ в 2021-м и с тех пор превратилась в мем

Но на этом дело не закончилось. Люди начали приезжать к месту "преступления" как к достопримечательности, делая фото на фоне половинки дерева. На Google Maps даже появилась новая метка: "Half Tree" (Половина дерева).

Прохожие и туристы комментируют необычное дерево в Google Maps Фото: BirminghamLive

Соседи утверждают, что отношения между семьями по-прежнему натянуты. Однако благодаря им мир узнал, что иногда даже конфликт может стать началом чего-то необычного.

Секрет долголетия от 106-летнего дедушки

Пожилой англичанин раскрыл простой секрет своей долгой жизни. По его словам, большую роль в укреплении его здоровья сыграли ревень (травянистое растение) и заварной крем. Он отметил, что любимый десерт сопровождал его с юности и делает каждый день вкуснее. Он до сих пор самостоятельно ходит в магазин и печет пироги.

Лесли Лемон до сих пор любит заварной крем Фото: The Mirror

Старик удивляет не только возрастом, но и отношением к жизни. Мужчина не дает себе скучать, любит разговаривать с людьми и, главное, остается добрым и любопытным.

История дедушки напомнила, что иногда секрет счастья вовсе не в суперфудах или строгих диетах, а в простом удовольствии, разделенном с близкими.

Из столицы — в заброшенный дом бабушки: путь к простоте

Жительница Киева Евгения Нименко, мастер по выпечке, неожиданно для многих уехала из города и поселилась в деревне в доме своей бабушки. Заброшенное жилище с печкой, покосившимися стенами и старыми занавесками стало для нее не поводом для отчаяния, а началом новой жизни.

Женщина начала ремонт с летней кухни, превращая ее в уютное место своими руками. Вместо съемной квартиры в шумной столице она познала прелести природы и тишины. Евгения признается, что в селе нашла то, чего не хватало в мегаполисе: внутренний покой, ощущение дома и вдохновение.

Евгения Нименко переехала в деревню Фото: TikTok

История быстро разлетелась по соцсетям. Люди писали о похожем желании сбежать от ритма большого города.

Отец 14 лет хранил секрет ради идеального подарка для дочери

Мужчина из США решил воплотить идею, которую нашел давно в интернете. С четырех лет он собирал личные записки и теплые пожелания для своей дочери от всех ее учителей. Все эти письма он хранил в тайне вплоть до ее выпускного вечера.

В день окончания школы, с отличием и наградами, родители вручили дочери красиво оформленную книгу. Сначала она подумала, что это обычный подарок, ведь первые страницы были от мамы и папы. Но прочитав дальше, увидела слова всех наставников — от детсада до двенадцатого класса, и расплакалась.

Милая история стала вирусной: пользователи восхищаются терпением отца и искренностью его поступка.

История показывает, насколько мощным может быть родительская любовь и терпение.

Ранее Фокус сообщал об странных браках и разводах. Прочитайте про 7 пар, удививших общество историями своей любви.