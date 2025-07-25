Фальшивый Labubu атакует рынок: эксперты объясняют, как не стать жертвой

Коллекционные игрушки Labubu, ставшие мировым трендом, массово подделывают, а специалисты объясняют, как отличить оригинал от копии. Спрос на них вырос настолько, что владельцам советуют даже страховать свои фигурки от краж и повреждений.

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Как сообщает Mirror, популярность забавных игрушек в форме подвесок-сумок сделала их привлекательной целью для поддельщиков. Ограниченные серии и огромные очереди для покупки привели к тому, что рынок заполонили фальшивые варианты, которые поклонники называют "лафуфу".

Оригинальные Labubu, созданные гонконгским художником Касингом Лунгом в сотрудничестве с Pop Mart, превратились из нишевого коллекционного аксессуара в глобальную сенсацию. За последний месяц поисковые запросы "Labubu fake" выросли почти до 500 тысяч, а "Labubu fake vs real" — на 83%, что свидетельствует о росте интереса к теме проверки подлинности.

Признаки подделки

Эксперты по платформе Bionic советуют обращать внимание на такие характеристики, чтобы не приобрести фальшивку:

Качество упаковки — настоящие Labubu имеют четкую печать, тисненые логотипы и надежные пломбы. Любые некачественные или размытые коробки — серьезный сигнал опасности.

Отделка и детализация — оригиналы отличаются чистыми линиями и равномерной окраской. У подделок часто неровные края, грубая детализация или неправильные пропорции.

Брендирование и штампы — на оригинальных изделиях есть маркировка Pop Mart и Kasing Lung, серийные номера или штампы подлинности на упаковке или основе фигурки.

Ценообразование — слишком низкая цена почти всегда указывает на подделку.

Редактор отдела малого бизнеса в Bionic Лаура Корт-Джонс отмечает, что распространение подделок опасно не только для коллекционеров, но и для предпринимателей.

"Хранение или продажа подделок, даже непреднамеренно, может подорвать доверие клиентов и навредить репутации вашего бренда. Вот почему крайне важно ответственно выбирать поставщиков и рассматривать страховку, чтобы защититься от повреждения или кражи в результате страховых случаев", — пояснила она.

Специалисты также советуют страховать ценные Labubu из-за роста случаев краж и повреждений.

"Если личная вещь настолько важна, что вы хотели бы защитить ее выше сумки, вам стоит подумать о ее страховании. Независимо от того, являетесь ли вы коллекционером или обычным поклонником, страхование ваших ценных вещей помогает вам обеспечить душевное спокойствие, особенно когда их стоимость растет", — добавила Лаура Корт-Джонс.

"Если ваш собственный лабубу особенно ценен, его можно покрыть страхованием личных вещей или специализированным страхованием коллекционных предметов, что может помочь защититься от кражи, потери или случайного повреждения", — сказала она.

Напомним, что фигурки Labubu изначально создавались как аксессуары для сумок, однако из-за уникального дизайна и ограниченных выпусков они стали глобальным феноменом, который активно подделывают и перепродают по всему миру.

Как сообщал Фокус, компания Pop Mart, прославившаяся коллекционной игрушкой Labubu, по рыночной стоимости опередила российского газового гиганта "Газпром".

Фокус писал, что производитель игрушек Лабубу перегнал создателей Barbie и Transformers.

Тренд Лабубу покоряет сеть и Украину.

Напомним, известная украинка получила в подарок Лабубу и нарвалась на критику.

Фокус также писал о том, что такое игрушки Лабубу и почему они так популярны.