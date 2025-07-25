Фальшивий Labubu атакує ринок: експерти пояснюють, як не стати жертвою

Колекційні іграшки Labubu, що стали світовим трендом, масово підробляють, а фахівці пояснюють, як відрізнити оригінал від копії. Попит на них зріс настільки, що власникам радять навіть страхувати свої фігурки від крадіжок та пошкоджень.

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Як повідомляє Mirror, популярність кумедних іграшок у формі підвісок‑сумок зробила їх привабливою ціллю для підробників. Обмежені серії й величезні черги для купівлі призвели до того, що ринок заполонили фальшиві варіанти, які шанувальники називають "лафуфу".

Оригінальні Labubu, створені гонконзьким художником Касінгом Лунгом у співпраці з Pop Mart, перетворилися з нішевого колекційного аксесуара на глобальну сенсацію. За останній місяць пошукові запити "Labubu fake" зросли майже до 500 тисяч, а "Labubu fake vs real" – на 83%, що свідчить про зростання інтересу до теми перевірки автентичності.

Ознаки підробки

Експерти з платформи Bionic радять звертати увагу на такі характеристики, щоб не придбати фальшивку:

Якість упаковки – справжні Labubu мають чіткий друк, тиснені логотипи та надійні пломби. Будь‑які неякісні або розмиті коробки – серйозний сигнал небезпеки.

Оздоблення та деталізація – оригінали вирізняються чистими лініями та рівномірним забарвленням. У підробок часто нерівні краї, груба деталізація чи неправильні пропорції.

Брендування та штампи – на оригінальних виробах є маркування Pop Mart і Kasing Lung, серійні номери чи штампи автентичності на упаковці або основі фігурки.

Ціноутворення – надто низька ціна майже завжди вказує на підробку.

Редакторка відділу малого бізнесу в Bionic Лаура Корт‑Джонс наголошує, що поширення підробок небезпечне не лише для колекціонерів, а й для підприємців.

"Зберігання або продаж підробок, навіть ненавмисно, може підірвати довіру клієнтів та зашкодити репутації вашого бренду. Ось чому вкрай важливо відповідально вибирати постачальників та розглядати страховку, щоб захиститися від пошкодження або крадіжки внаслідок страхових випадків", – пояснила вона.

Фахівці також радять страхувати цінні Labubu через зростання випадків крадіжок і пошкоджень.

"Якщо особиста річ настільки важлива, що ви хотіли б захистити її вище сумки, вам варто подумати про її страхування. Незалежно від того, чи ви колекціонер, чи звичайний шанувальник, страхування ваших цінних речей допомагає вам забезпечити душевний спокій, особливо коли їхня вартість зростає", – додала Лаура Корт‑Джонс.

"Якщо ваш власний лабубу особливо цінний, його можна покрити страхуванням особистих речей або спеціалізованим страхуванням колекційних предметів, що може допомогти захиститися від крадіжки, втрати або випадкового пошкодження", – сказала вона.

Нагадаємо, що фігурки Labubu спочатку створювалися як аксесуари для сумок, однак через унікальний дизайн та обмежені випуски вони стали глобальним феноменом, який активно підробляють і перепродають у всьому світі.

Як повідомляв Фокус, компанія Pop Mart, що прославилася колекційною іграшкою Labubu, за ринковою вартістю випередила російського газового гіганта" Газпром".

Фокус писав, що виробник іграшок Лабубу перегнав творців Barbie та Transformers.

Тренд Лабубу підкорює мережу та Україну.

Нагадаємо, відома українка отримала в подарунок Лабубу й нарвалась на критику.

Фокус також писав про те, що таке іграшки Лабубу і чому вони такі популярні.