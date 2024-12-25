Тело Яниса Тиммы больше недели пролежало в морге — где сейчас экс-супруг скандальной певицы

Тело латвийского баскетболиста Яниса Тиммы, который покончил с собой в Москве, было доставлено в Латвию. Похороны спортсмена состоятся 27 декабря в Риге.

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Тело латвийского баскетболиста Яниса Тиммы, который совершил суицид, восемь дней после смерти оставалось в морге и только сегодня, 25 декабря, его транспортировали на родину. Об этом сообщила сестра спортсмена Лелде Жандецкая в соцсетях.

Причиной этого стали сложные бюрократические процедуры, с которыми столкнулась семья спортсмена. Мама Тиммы, которая должна была прилететь из Латвии, не смогла быстро забрать тело сына из-за сложности оформления документов, ведь она является иностранной гражданкой.

Янис Тимма Фото: instagram.com/lelde.zandecka/

По словам близких друзей баскетболиста, оформление всех необходимых процедур заняло больше времени, чем ожидалось. В частности, требовалось получить заключение судмедэксперта, что, вероятно, еще не было готово.

"Янис сегодня прибыл в Латвию. Спасибо всем за поддержку. Прощание с ним состоится 27 декабря в 15:00 в Рижском крематории", — написала Жандецкая.

Ранее родные Тиммы объявили о сборе средств на транспортировку тела, поскольку у родителей спортсмена не было достаточно денег. Для этого было собрано около миллиона рублей. Позже стало известно, что средства были собраны, но возникли сложности с транспортировкой из-за бюрократических преград.

Сначала сообщалось, что расходы на перевозку тела и похороны покроет сама Седокова. Однако позже в соцсетях команды Alikson Team, за которую играл Тимма, была опубликована информация о том, что расходы на транспортировку и похороны будет разделять клуб. После этого друг Тиммы, бизнесмен Мартиньш Лаува, заявил, что Седокова не участвовала в оплате этих расходов.

Янис Тимма Фото: Instagram / annasedokova

Подробности смерти Яниса Тимма

Заметим Тимма покончил с собой в ночь на 17 декабря, через день после празднования дня рождения Анны Седоковой. Отметим, что певица праздновала свое 42-летие 16 декабря. После трагедии Седокова попала в больницу, и пока не может дать показания в следственном комитете РФ по делу "доведения до суицида". Кроме того, сообщалось, что перед разводом Тимма занял у Седоковой миллион рублей для выплаты алиментов на сына от предыдущего брака.

История любви Яниса Тимма и Анны Седоковой

Седокова и Тимма поженились в сентябре 2020 года, когда у спортсмена был уже сын от предыдущего брака. У Седоковой это был не первый брак: ранее она была замужем за Валентином Белькевичем, капитаном киевского "Динамо", а также с бизнесменом Максимом Чернявским, с которым у нее была дочь. В 2017 году певица стала матерью в третий раз, родив сына от бизнесмена Артема Комарова.

С Тиммой общих детей у Седоковой не было. Она объявила о желании развестись еще в начале сентября, заявив, что "женщина становится красивее после развода". Через некоторое время пара снова появилась вместе на публике на баскетбольном матче, однако уже 9 декабря Седокова и Тимма развелись.

Напомним, ранее мы писали, что таролог раскрыла причину суицида Яниса Тимма.

Кроме этого, Фокус писал, что таролог раскрыла энергетические влияния Анны Седоковой на ее мужчин: является ли она "черной вдовой".