Тіло Яніса Тімми більше тижня пролежало в морзі - де зараз ексчоловік скандальної співачки

Тіло латвійського баскетболіста Яніса Тімми, який наклав на себе руки в Москві, було доставлено до Латвії. Похорони спортсмена відбудуться 27 грудня в Ризі.

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Тіло латвійського баскетболіста Яніса Тімми, який скоїв суїцид, вісім днів після смерті залишалося в морзі і лише сьогодні, 25 грудня, його транспортували на батьківщину. Про це повідомила сестра спортсмена Лелде Жандецька у соцмережах.

Причиною цього стали складні бюрократичні процедури, з якими зіштовхнулася родина спортсмена. Мама Тімми, яка мала прилетіти з Латвії, не змогла швидко забрати тіло сина через складність оформлення документів, адже вона є іноземною громадянкою.

Яніс Тімма Фото: instagram.com/lelde.zandecka/

За словами близьких друзів баскетболіста, оформлення всіх необхідних процедур зайняло більше часу, ніж очікувалося. Зокрема, потребувалося отримати висновок судмедексперта, що, ймовірно, ще не було готове.

"Яніс сьогодні прибув до Латвії. Дякуємо всім за підтримку. Прощання з ним відбудеться 27 грудня о 15:00 в Ризькому крематорії", — написала Жандецька.

Раніше рідні Тімми оголосили про збір коштів на транспортування тіла, оскільки у батьків спортсмена не було достатньо грошей. Для цього було зібрано близько мільйона рублів. Пізніше стало відомо, що кошти були зібрані, але виникли складнощі із транспортуванням через бюрократичні перепони.

Спочатку повідомлялося, що витрати на перевезення тіла та похорон покриє сама Сєдокова. Однак пізніше в соцмережах команди Alikson Team, за яку грав Тімма, була опублікована інформація про те, що витрати на транспортування та похорон поділятиме клуб. Після цього друг Тімми, бізнесмен Мартіньш Лаува, заявив, що Сєдокова не брала участі в оплаті цих витрат.

Яніс Тімма Фото: Instagram / annasedokova

Подробиці смерті Яніса Тімма

Зауважимо Тімма наклав на себе руки в ніч на 17 грудня, через день після святкування дня народження Анни Сєдокової. Відзначимо, що співачка святкувала своє 42-річчя 16 грудня. Після трагедії Сєдокова потрапила до лікарні, і поки не може дати свідчення в слідчому комітеті РФ у справі "доведення до суїциду". Крім того, повідомлялося, що перед розлученням Тімма позичив у Сєдокової мільйон рублів для виплати аліментів на сина від попереднього шлюбу.

Історія кохання Яніса Тімма та Анни Сєдокової

Сєдокова та Тімма одружилися у вересні 2020 року, коли у спортсмена був вже син від попереднього шлюбу. У Сєдокової це був не перший шлюб: раніше вона була одружена з Валентином Белькевичем, капітаном київського "Динамо", а також з бізнесменом Максимом Чернявським, з яким у неї була дочка. У 2017 році співачка стала матір'ю втретє, народивши сина від бізнесмена Артема Комарова.

З Тіммою спільних дітей у Сєдокової не було. Вона оголосила про бажання розлучитися ще на початку вересня, заявивши, що "жінка стає красивішою після розлучення". Через деякий час пара знову з'явилася разом на публіці на баскетбольному матчі, однак вже 9 грудня Сєдокова і Тімма розлучилися.

Нагадаємо, раніше ми писали, що тарологиня розкрила причину суїциду Яніса Тімма.

Крім цього, Фокус писав, що тарологиня розкрила енергетичні впливи Анни Сєдокової на її чоловіків: чи є вона "чорною вдовою".