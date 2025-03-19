Галь Гадот вывела в свет всю свою семью (видео)

Актриса впервые появилась на публике с самой младшей дочерью Ори, которая родилась в марте прошлого года.

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39-летняя израильская актриса Галь Гадот, сделавшая головокружительную карьеру в Голливуде, получила собственную звезду на Аллее славы в Лос-Анджелесе. По этому случаю она вышла на публику со всей своей семьей, пишет People.

Торжественный момент с ней разделил муж Ярон Варсано и четыре их дочери – 13-летняя Альма, восьмилетняя Альма, трехлетняя Даниэлла и годовалая Ори. Все вместе они позировали для фото.

В благодарственной речи Галь, которая на восьмом месяце четверой беременности перенесла очень серьезную операцию, обратилась к своей семье.

"Когда мой успех рос, я всегда беременела, мне нужно было заземлиться. Вот что я говорю своим агентам. Либо я снимаюсь в кино, либо рожаю детей – больше никаких детей. Но Ярон всегда напоминал мне мечтать и быть свободной делать то, что я хочу".

Радостное событие совпало с днем рождения Майи, и Гадот не могла не упомянуть о детях.

"Наши дочери, Альма, Майя – у которой сегодня день рождения, ей 8, мазел тов! Дэн Дэн и малышка Ори, все, что я делаю, я делаю для вас. Быть вашей мамой – моя величайшая привилегия и самое значимое, что я когда-либо делала", – сказала актриса.

Она подчеркнула, что дочери вдохновляют ее каждый день, мотивируя ее становиться лучше, сильнее, добрее и смелее. Галь надеется, что они ею гордятся.

"Я хочу, чтобы вы знали, что дело не в славе, фильмах или чем-то подобном. Дело в том, чтобы следовать за своей страстью и упорно работать, и я хочу, чтобы вы знали: если вы это сделаете, то сможете добиться всего, мои милые девочки. Абсолютно всего, никогда не забывайте об этом. Я люблю вас", – добавила знаменитость.

Своего четвертого ребенка Гадот родила в марте прошлого года после очень непростой беременности.

Сейчас многодетная знаменитость занята промо своего нового фильма "Белоснежка", где сыграла Злую королеву. После скандала, который разразился вокруг мюзикла из-за неуправляемого поведения Рэйчел Зеглер, исполнительницы роли Белоснежки, Галь Гадот дистанцировалась от коллеги. Ей не понравилась драма, которую молодая актриса устроила вокруг картины.

Ранее Фокус писал, что Галь Гадот в нижнем белье украсила обложку журнала.