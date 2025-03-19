Галь Гадот вивела у світ всю свою сім'ю (відео)

Актриса вперше з'явилася на публіці з наймолодшою донькою Орі, яка народилася в березні минулого року.

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39-річна ізраїльська акторка Галь Гадот, яка зробила запаморочливу кар'єру в Голлівуді, отримала власну зірку на Алеї слави в Лос-Анджелесі. З цієї нагоди вона вийшла на публіку з усією своєю родиною, пише People.

Урочистий момент із нею розділив чоловік Ярон Варсано та чотири їхні доньки — 13-річна Альма, восьмирічна Альма, трирічна Даніелла та однорічна Орі. Усі разом вони позували для фото.

У промові з подякою Галь, яка на восьмому місяці четвертої вагітності перенесла дуже серйозну операцію, звернулася до своєї родини.

"Коли мій успіх зростав, я завжди вагітніла, мені потрібно було заземлитися. Ось що я кажу своїм агентам. Або я знімаюся в кіно, або народжую дітей – більше ніяких дітей. Але Ярон завжди нагадував мені мріяти і бути вільною робити те, що я хочу".

Радісна подія збіглася з днем народження Майї, і Гадот не могла не згадати про дітей.

"Наші доньки, Альма, Майя – у якої сьогодні день народження, їй 8, мазел тов! Ден Ден і малятко Орі, все, що я роблю, я роблю для вас. Бути вашою мамою – мій найбільший привілей і найбільш значуще, що я коли-небудь робила", – сказала актриса.

Вона підкреслила, що доньки надихають її щодня, мотивуючи її ставати кращою, сильнішою, добрішою і сміливішою. Галь сподівається, що вони нею пишаються.

"Я хочу, щоб ви знали, що справа не в славі, фільмах або чомусь подібному. Річ у тім, щоб слідувати за своєю пристрастю і наполегливо працювати, і я хочу, щоб ви знали: якщо ви це зробите, то зможете домогтися всього, мої милі дівчатка. Абсолютно всього, ніколи не забувайте про це. Я люблю вас", – додала знаменитість.

Свою четверту дитину Гадот народила в березні минулого року після дуже непростої вагітності.

Зараз багатодітна знаменитість зайнята промо свого нового фільму "Білосніжка", де зіграла Злу королеву. Після скандалу, який вибухнув навколо мюзиклу через некеровану поведінку Рейчел Зеглер, виконавиці ролі Білосніжки, Галь Гадот дистанціювалася від колеги. Їй не сподобалася драма, яку молода актриса влаштувала навколо картини.

Раніше Фокус писав, що Галь Гадот у спідній білизні прикрасила обкладинку журналу.