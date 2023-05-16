Нового конкурента BMW X4 от Renault показали на официальных фото и видео

Renault Rafale — флагманский купе-кроссовер марки с ярким динамичным дизайном. Модель будет доступна в бензиновых и гибридных версиях.

Опубликованы первые официальные тизеры Renault Rafale. Флагманский спортивный кроссовер марки официально представят на авиашоу в Ле-Бурже 18 июня. Об этом сообщает официальный сайт Renault.

Место презентации выбрано не зря. Кроссовер Renault назвали в честь гоночного самолета Caudron-Renault C460 Rafale 1933 года (не путать с современным истребителем Dassault Rafale).

Презентация модели состоится на авиашоу в Ле-Бурже Фото: скриншот / YouTube

Новый Renault Rafale – купе-кроссовер со стремительным профилем. У него аркообразная крыша и заостренная задняя часть, а фары дополнены изогнутыми ходовыми огнями в духе нового Renault Clio. Ранее флагманский кроссовер Renault видели в камуфляже на тестах, также появились его неофициальные рендеры.

Купе-кроссовер Renault Rafale не станет преемником модели Arkana, которую вскоре снимут с производства. Он крупнее (4,6-4,7 м в длину) и построен на платформе Renault Austral и Espace. Авто станет более доступной альтернативой BMW X4 и Audi Q3 Sportback, а основным его соперником будет новый Peugeot 408.

Ожидается, что у Renault Austral позаимствуют и детали салона. Кроссовер получит виртуальный щиток приборов и портретный тачскрин.

По предварительным данным, новый Renault Rafale получит 1,3-литровые бензиновые турбомоторы на 140 и 160 л. с., а также 200-сильную гибридную установку. Позже может появиться еще и подзаряжаемый гибрид мощностью около 280 л. с.

Ранее Фокус сообщал, что Renault готовят и более доступный кроссовер на смену модели Megane.

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