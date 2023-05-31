Новый доступный кроссовер Mitsubishi за $20 000 рассекретили на первых фото
Новый Mitsubishi XFC будет недорогим аналогом модели ASX. Кроссовер получит акустику Yamaha и систему выбора режимов для разных типов бездорожья.
Опубликованы официальные фото Mitsubishi XFC. Бюджетный компактный кроссовер презентуют в августе на автошоу в Индонезии. Первые подробности модели появились на сайте японского автопроизводителя.
Кроссовер Mitsubishi XFC станет более доступной альтернативой модели ASX. Стартовая цена кроссовера составит около 20 000 долларов.
Судя по рендерам, новый Mitsubishi XFC мало изменится по сравнению с предсерийным концепт-каром. У него мускулистый дизайн с расширенными крыльями, огромной решеткой радиатора и тоненькими светодиодными фарами.
На фото салона видны динамики аудиосистемы, которую разработала Yamaha. Разработчики утверждают, что внутреннее пространство будет одним из самых больших в классе.
Характеристики Mitsubishi XFC пока не раскрывают, но известно, что он получит бензиновый двигатель и полный привод с набором режимов для разных типов бездорожья.
Кроссовер Mitsubishi XFC станет одной из четырех новых моделей, которые представят в 2023 году. Наряду с ним покажут новый Mitsubishi L200 и возрожденный Colt.
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